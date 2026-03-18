Araya Vlogs se metió en ‘los barrios más peligrosos de San José’: lo que pudo ver sorprendió a muchos

Araya Vlogs se sorprendió con lo que encontró en los barrios del sur de San José.

Araya Vlogs se adentró en lo que llamó “una misión especial”. En esta ocasión, Costa Rica fue el lugar donde decidió grabar su nuevo video y mostró “algunos de los barrios más peligrosos del país”, específicamente los sectores del sur de San José, donde expuso una cruda realidad.

“Visitamos algunos de los barrios más peligrosos de San José, como Sagrada Familia y Hatillo, para ver cómo es la vida rodeados de drogas, pobreza, personas sin hogar y violencia”, explicó. Incluso, mostró cómo hay varios territorios tomados por el narcotráfico, enseñando una pared con marcas que comparó con algunos sitios que pudo ver en El Salvador.

“Yo nunca había visto una marca así de pandillas. Es de LL, según me dicen Los Lara que controlan la zona; es pelea por puntos de venta de droga”, dijo el youtuber.

Además, afirmó durante varias partes del video estar impresionado por lo que veía; por ejemplo, que un parque infantil (play) estuviera muy cerca de un búnker de consumo de droga.

Araya se adentró a lugares donde los lotes fueron convertidos en casas entre latas, pequeñas partes de madera y cobijas como techos, donde pudo conversar con algunas de las personas que viven allí.

“Yo estoy impresionado. Pensé que había una persona por aquí y otra por allá, pero hay familias”, dijo. En el lugar había sillones al aire libre, ropa sucia y basura en los alrededores; allí mostró cómo viven algunos habitantes de calle que le dieron su percepción de la sociedad.

“Uno a veces quiere pedir ayuda, pero la gente lo ve con un estigma a uno, como un vagabundo, un drogadicto”, explicó un panameño que encontró en el sitio. Este le detalló que todos, aun con sus problemas, son una familia.

Otro de ellos, quien brindó uno de los testimonios más impactantes, dijo: “Hay personas que juzgan y critican, pero no entienden el sentimiento de uno. Solo Dios y uno saben lo que pasa; no solo es venir y tomar; algunos lo hacen hasta por falta de amor. Lo que empieza como diversión termina como tristeza”, afirmó.

Este hombre dijo que así fue como empezó él, por lo que advirtió a los jóvenes que ese momento de felicidad mientras se drogan pasa, pero el resto puede ser una dura historia.

La primera mitad del video mostró al creador de contenido exponiendo la situación que se vive en estos barrios, mientras la Fundación Bandera Blanca, ubicada en Hatillo centro, “trata de arrebatarle niños al narcotráfico”.

Araya explicó que fue invitado a comer junto a niños de esta fundación, la cual alimenta a 160 pequeños en situación de riesgo y les brinda educación y cuidado. Además, pidió ayuda a quienes ven sus videos para que esta organización pueda seguir haciendo obras de bien social. Si desea colaborar, puede hacerlo al WhatsApp: 8856-7474.