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Araya Vlogs se metió en ‘los barrios más peligrosos de San José’: lo que pudo ver sorprendió a muchos

El youtuber se topó con duras imágenes y escuchó crudos testimonios sobre la vida en drogadicción

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Por Fiorella Montoya
Araya Vlogs se sorprendió con lo que encontró en los barrios del sur de San José.
Araya Vlogs se sorprendió con lo que encontró en los barrios del sur de San José. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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