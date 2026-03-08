Viva

Legendario cantante del rock psicodélico fallece a los 84 años

El músico estadounidense se convirtió en una de las voces más reconocibles del movimiento de protesta contra la guerra de Vietnam

Por Fátima Jiménez
BETHEL, NY - AUGUST 15: Country singer Joe McDonald sings during the concert marking the 40th anniversary of the Woodstock music festival August 15, 2009 in Bethel, New York. On August 15-17 in 1969 an estimated 400,000 music fans gathered on Max Yasgur's farm in Bethel, New York for one of the most celebrated music festivals ever. The 40th anniversary concert will take place tonight. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El cantante Country Joe McDonald ayudó a definir el sonido del folk rock psicodélico de San Francisco en una de las etapas más políticamente cargadas de la historia del rock. (AFP)







Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

