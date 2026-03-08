Legendario cantante del rock psicodélico fallece a los 84 años

El cantante Country Joe McDonald ayudó a definir el sonido del folk rock psicodélico de San Francisco en una de las etapas más políticamente cargadas de la historia del rock.

El cantante Country Joe McDonald, histórico referente del folk rock psicodélico y figura clave del movimiento antibélico de los años 60, falleció a los 84 años.

La noticia fue confirmada por la prensa local, que reportó que el músico murió el sábado 07 de marzo por la noche. Hasta el momento no han trascendido los detalles sobre la causa de su muerte.

Joseph Allen McDonald se convirtió en una de las voces más reconocibles del movimiento de protesta contra la guerra de Vietnam gracias a su canción I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag, que se convirtió en un himno generacional.

Su trabajo con la banda Country Joe and the Fish ayudó a definir el sonido del folk rock psicodélico de San Francisco.

Con letras irónicas, sátira política y una firme postura contra la guerra, McDonald se ganó un lugar destacado dentro de la contracultura estadounidense.

Woodstock y un momento para la historia

La participación de McDonald en el festival de Woodstock de 1969 marcó para siempre su figura en la memoria colectiva.

Sobre el escenario, el artista protagonizó el célebre Fish Cheer, un canto que encendió al público antes de interpretar su tema antibélico, logrando que decenas de miles de asistentes corearan junto a él en una de las escenas más recordadas del icónico festival.

Aquella presentación consolidó su imagen como símbolo de rebeldía y conciencia política dentro de la música popular.

Música, activismo y legado

Durante décadas, McDonald continuó presentándose fiel a la mezcla de folk, rock y activismo que lo definió desde sus inicios.

A lo largo de su carrera, apoyó diversas causas sociales y mostró un compromiso constante con los veteranos de guerra y con quienes sufrieron las consecuencias de los conflictos bélicos.

Más de medio siglo después de sus primeras grabaciones, seguía vinculado a la música y al mensaje político y humanista que lo llevó a la fama, dejando un legado que trasciende generaciones.