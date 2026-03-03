Cantante costarricense tras accidente en México: ‘Esto es una pausa bastante grande en mi vida’

Ivanko, artista costarricense, dio a conocer detalles de su accidente en México, luego de que comunicara que debió ser trasladado de emergencia a Costa Rica debido a la gravedad de la lesión. En aquel momento solo dijo que fue tras un sismo en tierras mexicanas, pero en esta ocasión contó lo que verdaderamente sucedió.

La situación sucedió el pasado 18 de febrero, mientras caminaba por un centro comercial de Ciudad de México y se emitió una alerta sísmica.

“Cuando empezó a sonar esa alarma sísmica en el teléfono y todo el mundo empieza a correr como locos, sale una señora de una tienda donde yo iba caminando. Salió de forma abrupta —era una señora gordita, con sobrepeso—, pegó durísimo contra mí y siguió corriendo superrápido. Cuando golpeó mi pierna dije: ‘Aquí algo pasó’”, contó en un nuevo video en su Facebook.

El joven afirmó que de inmediato se le inflamó la pierna y vivió minutos de angustia, pues no sabía si llamar a la aseguradora o a algún encargado del centro comercial, ya que la mujer no apareció más luego del incidente.

“Me devolví para mi apartamento y ahí fue cuando empecé a revisarme. Me tomé una foto, se la mandé a un tío que es ortopedista en Costa Rica y fue donde me dijo: ‘Yo veo eso como que está medio complicado’”, explicó.

Ivanko relató que deberá hacer una pausa en su carrera. (Instagram)

Tras realizarle una resonancia magnética y más estudios, Ivanko dijo en su video que la rodilla está “desahuciada”.

“Esto me pone triste porque no sé qué está pasando, qué quiere Dios decirme con esto... Pero ya esto es una pausa bastante grande en mi carrera y en mi vida... no se ve tan buen panorama para mi rodilla. Deséenme suerte”, pidió.

Ivanko afirmó que espera someterse a una cirugía en su rodilla en los próximos dos días.