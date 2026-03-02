Cantante costarricense sufrió accidente en México y debió de ser trasladado de emergencia a Costa Rica

El cantante costarricense sufrió el accidente el 18 de febrero en Ciudad de México.

Un joven artista costarricense vivió momentos de preocupación durante una visita que estaba realizando en México, donde fue víctima de un accidente.

El cantante Ivanko sufrió el 18 de febrero un percance que comprometió su estado de salud, según se informó en su perfil de Facebook. Lo que se comunicó es que ese día, después de un simulacro de sismo en Ciudad de México, al artista le ocurrió la emergencia, aunque no se detalló de qué se trató.

Lo que sí confirmó el comunicado es que Ivanko tuvo que ser trasladado de emergencia a Costa Rica.

El cantante costarricense Ivanko dio una actualización de su estado de salud en Facebook. (Facebook)

Este sábado 28 de febrero, el propio Ivanko publicó un video en su perfil de Facebook para contar con sus propias palabras cómo sigue su estado de salud.

“Es algo que se sale de control, de mis manos. Voy saliendo de hacerme los últimos estudios, como resonancia magnética y otros exámenes. Todo apunta a que tengo la rodilla derecha destrozada”, explicó.

Agregó que tendrá que someterse a una cirugía y que les promete a sus seguidores cumplir con la recuperación para retomar los escenarios en concierto.