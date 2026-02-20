Viva

Cantante costarricense sufrió grave accidente de tránsito y deberá someterse a una reconstrucción en su rostro

El artista explicó que, debido al percance, estará alejado de los escenarios por un tiempo indefinido

Por Jessica Rojas Ch.
Imagen del músico costarricense Ed Quesada sentado en una silla y con una guitarra en la mano.
El cantante costarricense Ed Quesada ha destacado por su voz y su talento con la guitarra, especialmente en el género rock. Fue uno de los campeones del programa 'Tu cara me suena' de Teletica. (Archivo)







