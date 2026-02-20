Cantante costarricense sufrió grave accidente de tránsito y deberá someterse a una reconstrucción en su rostro

El cantante costarricense Ed Quesada ha destacado por su voz y su talento con la guitarra, especialmente en el género rock. Fue uno de los campeones del programa 'Tu cara me suena' de Teletica.

El músico y cantante costarricense Ed Quesada, ganador de Tu cara me suena, de Teletica, e hijo de la leyenda tica Roberto Quesada (Martina), fue víctima de un accidente de tránsito que no solo lo tiene alejado de los escenarios, sino que le afectó gravemente su integridad física.​

El artista comunicó la situación en un posteo en su cuenta de Facebook. En el mensaje explicó que el accidente ocurrió la semana pasada y que, debido a los golpes, sufrió fracturas en su nariz y cara. Pese a esta información, no ahondó en los pormenores del accidente.​

“Por dicha no hubo algo más que lamentar y se han descartado otros daños a nivel cerebral”, aclaró el artista.​

Agregó que debe someterse a una cirugía de reconstrucción y estará inhabilitado para realizar conciertos.​

“Es un proceso que tomará un poco de tiempo (por el momento es indefinido), pero espero estar pronto ofreciendo shows, tanto públicos como privados”, explicó el intérprete.​

Quesada aprovechó la publicación para agradecerles a las personas que han estado pendientes de su estado de salud.