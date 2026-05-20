Viva

Laura Ortega revela entre lágrimas lo que recientemente tuvo que dejar ir: ‘¡Cómo me ha dolido!’

La creadora de contenido y esposa del futbolista Fernán Faerron expresó su agradecimiento por lo vivido, sin dejar de lado el cúmulo de emociones que le provoca este cambio en su vida

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Por Fátima Jiménez
Laura Ortega
Laura Ortega dejó atrás algo muy significativo en su vida para poder abrirse a nuevas oportunidades. (Tomada de redes )







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Laura OrtegaFernán Faerron
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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