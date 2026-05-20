Laura Ortega revela entre lágrimas lo que recientemente tuvo que dejar ir: ‘¡Cómo me ha dolido!’

Laura Ortega dejó atrás algo muy significativo en su vida para poder abrirse a nuevas oportunidades.

La influencer Laura Ortega compartió entre lágrimas el difícil proceso de “soltar” algo muy significativo en su vida: la primera casa que habitó junto a su esposo, el futbolista Fernán Faerron, y su hija Eli.

Según relató, en ese hogar vivieron momentos clave. “Esta fue nuestra primera casa. Aquí viví todo mi embarazo, mis primeros días como mamá, primeros pasitos de Eli, primera Navidad, primer cumpleaños. En fin, aquí soñamos juntos, creamos muchísimos recuerdos como familia”, comentó.

Ortega explicó que, a pesar de los recuerdos positivos, también enfrentaron dificultades económicas que los llevaron a replantear su situación.

“Nos sentimos ‘atados a una deuda grande’. Quisimos salir huyendo hasta un punto donde quizás vimos la casa más como una carga... Pero al final nuestra casa siempre fue una bendición y hoy la casa que fue mi hogar, mi lugar seguro, mi refugio, se convierte en el hogar de otra familia y, sinceramente, ¡cómo me ha dolido!, ¡cómo me ha costado soltar!”, añadió.

Laura Ortega se despide, entre lágrimas, de la primera casa donde formó su familia junto a Fernán Faerron y su hija Eli, un hogar lleno de recuerdos, risas y primeras veces. (Tomada de redes )

La creadora de contenido también expresó gratitud por lo vivido en ese espacio, a pesar del proceso emocional que implica dejarlo atrás.

“Deseo con todo mi corazón que sea de bendición para las personas que ahora van a vivir aquí. Siempre he sentido que cuando uno suelta algo es porque viene algo mejor y no necesariamente hablo de cosas materiales, sino de nuevas oportunidades para crecer, para reconstruirse y para abrir nuevos caminos, y a veces para lograr eso se necesita aprender a fluir y soltar”, concluyó.

El inmueble al que Ortega hace referencia está ubicado en La Guácima de Alajuela. La familia se mudó a inicios de 2026 a Curridabat, San José, decisión que en su momento atribuyeron a motivos laborales, principalmente por la incorporación de Faerron al Club Sport Cartaginés.

No obstante, esta residencia también sería temporal. El futbolista confirmó que jugará la próxima temporada con un club en España, por lo que se especula que la familia podría trasladarse a vivir a ese país.