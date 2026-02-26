Laura Ortega muestra cómo luce la habitación de su hija en su nueva casa; vea los detalles

Fernán Faerrón y Laura Ortega están casados desde el 2024 y tienen una hija llamada Elisa.

La creadora de contenido Laura Ortega compartió con sus seguidores un vistazo a la habitación de su hija Elisa en su nueva casa, un espacio lleno de detalles en tonos rosados y con una zona especial para jugar.

“El único cuarto que al fin está listo (y el único que importa): el de la princesa Eli. ¡Al fin! Nos quedaron juguetes en la otra casa, pero vean qué ‘lindi’”, escribió la influencer junto a las imágenes.

En el video se observa un ambiente luminoso y acogedor, decorado con colores claros y rosados, muebles blancos, pequeños sillones en tonos pastel y una llamativa cama. En el centro del cuarto resalta una piscina de pelotas que completa el estilo lúdico del espacio.

Hace algunas semanas, Ortega y su esposo, el futbolista Fernán Faerron, anunciaron que dejarían La Guácima de Alajuela para mudarse a Curridabat, tras el fichaje del jugador con el Club Sport Cartaginés.

La mudanza también respondió a otro motivo profesional: Ortega decidió retomar su trabajo corporativo de forma presencial, por lo que la familia optó por mudarse a San José y así estar más cerca de sus respectivos lugares de trabajo.