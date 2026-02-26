Viva

Laura Ortega muestra cómo luce la habitación de su hija en su nueva casa; vea los detalles

La familia dio a conocer la mudanza hace algunas semanas

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Fernán Faerrón Laura Ortega
Fernán Faerrón y Laura Ortega están casados desde el 2024 y tienen una hija llamada Elisa. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura OrtegaFernán Faerron
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.