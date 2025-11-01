Influencer Laura Ortega se arrepiente de sus publicaciones del pasado: ‘No es necesario demostrarle a los hombres que eres rica’

Laura Ortega publicó un video en el que se cuestionó el tipo de contenido que posteaba en sus redes sociales hace tres años.

La influencer y esposa del futbolista Fernán Faerrón, Laura Ortega, reveló que ahora, un par de años después de su éxito en las redes sociales, se arrepiente del contenido que publicaba al inicio.

Ortega publicó un video en su cuenta de TikTok en el que se cuestionó las publicaciones que hacía allá por 2022 y presentó un ejemplo en el que se le ve bailando de manera sensual.

“Yo necesito saber qué tipo de personas me seguían cuando yo hacía este tipo de contenido”, manifestó.

Más adelante, se mostró apenada y dijo: “Qué fucking cringe” (qué maldita vergüenza).

En la publicación en TikTok se escucha a su bebé Elisa y ella le dijo de manera curiosa: “Por eso bebé, hay que ser seguras de nosotras mismas para no estar haciendo eso en Internet para tener likes”.

Agregó un mensaje a sus seguidoras y les dijo: “No es necesario demostrarle a los hombres que eres rica, simplemente sé rica”.

En su análisis del pasado, Laura dijo no comprender cómo los comentarios que recibía entonces le alimentaban el ego.