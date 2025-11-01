Viva

Influencer Laura Ortega se arrepiente de sus publicaciones del pasado: ‘No es necesario demostrarle a los hombres que eres rica’

La esposa del futbolista Fernán Faerrón hizo un repaso por sus posteos de hace tres años y se cuestionó el contenido que usaba en sus redes sociales

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Laura Ortega
Laura Ortega publicó un video en el que se cuestionó el tipo de contenido que posteaba en sus redes sociales hace tres años. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura Ortega
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.