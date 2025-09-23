Viva

Laura Ortega revela por qué dejó de utilizar botox en su rostro; esto fue lo que dijo

Además, la esposa del futbolista Fernán Faerrón aseguró que ya no usa rellenos en sus labios

Por Fátima Jiménez
Laura Ortega agradeció que a su cara no le pasó nada con el feo y doloroso accidente que sufrió la noche de este jueves.
Laura Ortega reveló que ya no utiliza bótox ni se inyecta los labios. (Tomada de redes sociales )







