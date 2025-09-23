Laura Ortega revela por qué dejó de utilizar botox en su rostro; esto fue lo que dijo

Laura Ortega reveló que ya no utiliza bótox ni se inyecta los labios.

La creadora de contenido Laura Ortega reveló la razón por la que dejó de aplicarse bótox en el rostro, un procedimiento estético que venía realizando desde hace cinco años.

“El bótox, definitivamente, no era para mí. Conozco a mucha gente a la que le funciona, pero yo soy tan tan tan expresiva, que siento que cuando me inyectaba bótox me veía más señora, porque estaba tiesa”, explicó en un video en sus redes sociales.

La esposa del futbolista Fernán Faerrón añadió que dejó las inyecciones para superar su “obsesión” por evitar las arrugas. Asimismo, comentó que también abandonó el uso de rellenos en los labios.

Ortega hizo estas declaraciones en respuesta a un mensaje que le dejó un seguidor, quien le escribió: “Lau siento que te ves demasiado joven”.

“No me funen (no me cancelen) porque en serio no tengo nada en contra de eso. Como les digo, de verdad hay personas que sí se les ve bien (...). Pero si ustedes me siguen de toda la vida, saben que yo hago 80 muecas cada microsegundo. Con el bótox la vara solo no”, agregó.

Laura Ortega habla de su apariencia y de las razones por las que ya no utiliza inyecciones

¿Qué es el bótox estético?

El bótox estético es un tratamiento basado en la inyección de la toxina botulínica tipo A, utilizado principalmente para reducir y prevenir las arrugas y líneas de expresión en el rostro.

Esta técnica, aplicada por profesionales de la medicina estética, relaja de manera temporal los músculos faciales responsables de la formación de estas líneas, logrando en algunos pacientes una apariencia más suave y joven.

