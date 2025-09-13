Fernán Faerron responde sobre su salida del Herediano y aclara si puede jugar o no con otro equipo tico

Fernán Faerron estuvo recuperándose con la Selección de Costa Rica previo a los duelos eliminatorios contra Nicaragua y Haití.

Fernán Faerron continúa hablando sobre su sorpresiva salida del Herediano. El defensor hizo un comunicado en sus redes sociales, donde dio a conocer aspectos del por qué de su decisión, además rechazó que no pueda jugar en Costa Rica, como se ha especulado.

Faerron aseguró que él no quería hablar del tema, ya que había un acuerdo de confidencialidad con Herediano, no obstante como se dieron filtraciones él prefirió aclarar algunos puntos.

“Mi salida no está relacionada en ningún aspecto a mi lesión, se debe a varios temas que llevo cargando desde antes de mi salida a Ucrania, que por más que hubo acercamientos de mi parte no me dieron solución”, pronunció.

Seguidamente aclaró:

“En cuanto a la cláusula de la que se habla que indica que los clubes tienen que pagar algo al Herediano por mi fichaje, es totalmente falso. Además de ser falso, es ilegal aquí en Costa Rica como lo dicta el Art. 8 del Código de Trabajo”.

LEA MÁS: ¿Otra oportunidad para Fernán Faerron? Afición de Alajuelense fue implacable al responder sondeo

Por último, el exflorense enfatizó en que se siente muy tranquilo con la decisión que tomó de dejar la dinámica rojiamarilla.

El jugador de 25 años había fichado con el Herediano en enero de 2023 y ganó el título del Torneo Clausura 2024 con los rojiamarillos.

En febrero de 2025 fue cedido a préstamo al FC Vorskla de Poltava, en Ucrania, pero meses después regresó al Team debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, incorporándose al Torneo Apertura 2025.