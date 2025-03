El abrazo más esperado: Laura Ortega y su hija protagonizan tierno reencuentro con Fernán Faerron

Laura Ortega y su pequeña hija protagonizaron un nuevo episodio de sus aventuras en TikTok. Esta vez, el video fue especial. Ortega inició la grabación con la voz entrecortada y al borde del llanto, pues después de dos largos meses se reencontraría con su esposo, Fernán Faerron.

Llamó al blog El regreso de Nan, en honor al futbolista, quien estuvo ausente tanto tiempo por su carrera en el fútbol ucraniano. Esta vez volvió para disputar un partido con la Selección Nacional.

“Ha sido durísimo no tener a Fernán a mi lado mientras aprendo a ser mamá, además en los primeros meses de posparto. Quizá solo las que han sido mamás entenderán eso”, expresó Laura en el inicio del video.

A pesar de la distancia, aseguró que no se dejó vencer por sus miedos.

“Yo no me permití deprimirme en ningún momento. Tenía que estar al 100 % para Eli (su hija). Esa fue mi motivación día a día”, afirmó.

Fernán Faerron se fue a Ucrania y Laura Ortega se quedó en Costa Rica con su bebé. (Instagram/Instagram)

La creadora de contenido no pudo contener las lágrimas en su video. Confesó que, hasta ese momento, no se había permitido procesar cuánto extrañaba a su esposo.

“Casi no me permití llorar ni pensar en cuánto extrañaba a Fernán, porque sentía que debía ser fuerte para ella. Y bueno, lo logramos. Sobrevivimos. Creo que he hecho un muy buen trabajo con Eli, a pesar de no contar con el apoyo más importante para mí”, expresó conmovida.

Además, mencionó que el regreso de Faerron abre la puerta a una nueva etapa . “Pronto estaremos en nuestro primer viaje juntos, en un nuevo hogar, con una nueva cultura”, comentó. Esto sugiere que la modelo, su hija y Fernán podrían mudarse pronto.

Laura Ortega contó cómo enfrentó la maternidad sin su esposo y mostró la emoción de su reencuentro en el aeropuerto. Faerron regresó para jugar con la Selección Nacional. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El video continuó mostrando la felicidad de Laura y cómo intentó mantenerse ocupada para calmar la ansiedad de volver a ver a su esposo. En las imágenes se observa su trayecto al aeropuerto. Mientras ella lloraba de emoción, su pequeña Eli dormía plácidamente.

Con un cartel que decía “Papá”, madre e hija esperaron el ansiado momento. Cuando Fernán apareció se fundieron en un abrazo lleno de emoción. El futbolista reflejaba la alegría de volver a ver a su familia y sostener a su hija en brazos.

“Le doy demasiadas gracias a Dios porque, finalmente, terminó este tiempo de espera. Le ruego que nunca más tengamos que vivir algo parecido. (...) Este tipo de pruebas fortalecen el matrimonio y hacen crecer el amor. Así que también hay que dar las gracias por eso. Bienvenido a casa, mi amor. Te amamos con el alma”, concluyó la influencer.