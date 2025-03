Laura Ortega comparte emotivo momento donde le canta a su hija

La modelo y creadora de contenido, Laura Ortega , comparte en sus redes sociales cómo es su vida como madre, especialmente en el último mes, luego de que su esposo,Fernán Faerron se marchara a jugar fútbol en Ucrania.

Este miércoles publicó un emotivo video en blanco y negro, en el que canta a su pequeña Eli, quien no le quita la mirada de encima. La bebé incluso le sonríe e intenta seguir el ritmo de la canción.

“Enredé la letra, pero vean cómo se emociona Eli. Es un sentimiento inexplicable”, escribió Ortega en la publicación.

La canción que le entona es Lupo, del artista y pastor Marcos Vidal. Esta melodía tiene un especial significado para Laura, ya que mencionó que era la canción de su mamá y la suya; ahora también es la de su hija.

“No sé si me persiguen o me necesiten. Solo sé que, desde que él apareció en el juego, me parece que me he quedado ciega porque ya no veo a nadie más que a él”, dice la letra de la canción que le canta a su pequeña.

Laura y su hija son las protagonistas en las redes sociales de la influencer, donde tiene una sección llamada Las aventuras de Eli y Lau, en la que comparten cómo es el día a día de una madre primeriza y su hija.