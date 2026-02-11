La difícil decisión de Laura Ortega y Fernán Faerron tras el fichaje del jugador con el Cartaginés

Laura Ortega y Fernán Faerron han experimentado varios cambios en su vida familiar debido al trabajo del futbolista.

La creadora de contenido Laura Ortega y su esposo, el futbolista Fernán Faerron, tomaron una decisión complicada, pero que les ayudará en una nueva etapa que enfrentan en su vida.

Ortega contó en sus redes sociales que pusieron en venta varios muebles de su casa debido a que deben mudarse a otra vivienda por motivos de trabajo. “Nos vamos a ir a vivir al este, ustedes saben que yo vivo en La Guácima. Me gustaría vender algunos muebles, no me gustaría dejar la casa con muebles mientras no estemos viviendo aquí. Se me ocurrió publicarlo por aquí a ver si de pronto alguien está interesado”, explicó la esposa del jugador.

En las siguientes historias de su cuenta de Instagram, Ortega posteó las fotografías de los muebles en venta con sus respectivos precios.

Laura Ortega y Fernán Faerron tomaron una importante decisión como familia

Hay una especie de mesa con gavetas que cuesta $700, un juego de tres sillas altas (para desayunador) en $250, una bufetera en $400, un juego de comedor para seis personas (expandible para 10) en $1.000, una alfombra que vale $250, un sillón grande en $1.000 y una mesa de centro de sala por $400.

Ortega agregó que, aunque la intención es vender los muebles, si no lo logra, para ella no hay problema.

El cambio de casa posiblemente se deba a que Faerron ahora es jugador del Club Sport Cartaginés.

Los muebles que tienen en venta Laura Ortega y Fernán Faerron son elegantes. (Instagram)