Fernán Faerron ya tiene equipo y jugará en Costa Rica

Fernán Faerron fue anunciado de manera sorpresiva como el nuevo fichaje de un club nacional. ¿Dónde jugará el defensor?

La nueva casa del futbolista es el Club Sport Cartaginés, que unas horas antes también contrató al defensor guatemalteco Marcelo Hernández por solicitud expresa del técnico Amarini Villatoro, quien lo dirigió en Xelajú.

Estos movimientos surgieron de última hora, en vista de que este martes 3 de febrero se cerrará el periodo de fichajes de la Primera División.

Cualquier cosa podía pasar, principalmente con Fernán Faerron, pues el exzaguero de Herediano y seleccionado nacional seguía sin dar a conocer dónde jugaría.

La semana pasada la agencia que lo representa dio a conocer que tenía un acuerdo listo con un club del exterior, sin embargo, estaban a la espera que salieran los permisos de trabajo para anunciarlo.

Pero ocurrió un cambio de planes y Fernán Faerron volverá a aparecer en el fútbol nacional, ahora con Cartaginés.

(*) Noticia en desarrollo.