¿Fernán Faerron jugará en Segunda División? Representante del futbolista da noticia sobre su futuro

Fernán Faerron tiene en mente volver al extranjero y ser tomado en cuenta por el nuevo técnico de la Selección de Costa Rica.

¿Es cierto que Fernán Faerron regresa al fútbol tico y que jugará en la Liga de Ascenso? Diferentes medios de comunicación así lo han consignado en los últimos días, al igual que algunos periodistas en sus redes sociales.

No Limits & Belhasa Sports, que es la agencia de representación de Fernán Faerron, y el propio futbolista, decidieron dar su posición, desmentir esa versión y dar una noticia sobre el futuro del defensor.

“Toda la información publicada en relación con un supuesto regreso de Fernán Faerron al fútbol de Segunda División de Costa Rica es completamente falsa. Fernán tiene un acuerdo cerrado con un club de Europa, con el cual ya ha mantenido contacto directo y que ha sido visitado recientemente por el propio jugador”, apuntó No Limits & Belhasa Sports en un comunicado oficial.

Ahí mismo se lee que la difusión de rumores, especulaciones y desinformación con el único objetivo de generar visualizaciones, comentarios o interacción en redes “perjudica gravemente la carrera profesional de Fernán Faerron, así como la imagen del fútbol costarricense en el exterior”.

Según la agencia de representación, en este momento se están llevando a cabo todas las gestiones legales, administrativas y reglamentarias necesarias para que Fernán pueda incorporarse al club europeo en el menor tiempo posible.

“Únicamente en el caso de que los permisos administrativos y federativos no llegaran a tiempo, y solo de manera temporal, Fernán Faerron contemplaría la posibilidad de jugar cedido en Costa Rica, siempre como una solución provisional y nunca como un cambio definitivo en la planificación de su carrera profesional”, indica el comunicado.

Ahí se detalla también que debe recordarse que Fernán Faerron es jugador extracomunitario en Europa, por lo que su incorporación está sujeta al cumplimiento estricto de las obligaciones salariales y de visados impuestas por la liga correspondiente.

En el pronunciamiento de esa agencia de representación y que Fernán Faerron compartió en una historia en su cuenta de Instagram, ellos señalan que quieren trasladar un mensaje claro y constructivo a la prensa y a la afición costarricense, en el sentido de que consideran fundamental la unión de todos y que se apoye a los jugadores ticos.

“La recuperación del máximo nivel de la Selección de Costa Rica es solo cuestión de tiempo. Todas las selecciones y equipos atraviesan ciclos de renovación, cambios generacionales y ajustes estructurales, y el fútbol costarricense no es una excepción”, apuntó la agencia.

Además, mencionó que para que vuelvan a surgir jugadores del nivel de Keylor Navas, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Ruiz o Joel Campbell, es imprescindible que todos remen en la misma dirección.

“Hoy en día, las redes sociales tienen una influencia determinante, y si en lugar de apoyar, valorar y potenciar el trabajo de nuestros futbolistas nos dedicamos a desacreditarlos, no conseguiremos seguir creciendo ni llevar al fútbol tico al nivel que merece”, se lee en el pronunciamiento.