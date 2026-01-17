Laura Ortega revela ‘la pésima experiencia’ que le dejó ponerse implantes de senos: esto fue lo que dijo

Laura Ortega aseguró que se operó los senos por una inseguridad que tenía.

La creadora de contenido Laura Ortega se sinceró con sus seguidores al hablar de un tema que durante mucho tiempo la atormentó: sus implantes de senos y la “pésima experiencia” que vivió con ellos.

De acuerdo con Ortega, decidió someterse a una cirugía de aumento de busto debido a una inseguridad con su apariencia física. Sin embargo, reconoció que en ese momento era aún muy inmadura, por lo que los implantes no solucionaron su inseguridad.

“Tomar una decisión así más bien me hizo más insegura, además de que la primera vez que me operé tuve una pésima experiencia”, reveló la creadora de contenido.

Laura explicó que gran parte de esa mala experiencia se debió a que no le gustaba cómo se veía ni cómo se sentía consigo misma, pues sentía que había dejado de ser auténtica.

“No me quedaba la ropa como a mí me gustaba”, aseguró en un video que publicó en sus historias de Instagram.

Finalmente, la influencer relató el momento en que decidió quitarse los implantes. “Dije: ‘No puedo más, quiero quitarme esto, quiero volver a sentirme yo’ y de verdad tomé la mejor decisión”, afirmó.

Según Ortega, la recuperación tras la cirugía de retiro fue sorprendentemente rápida, lo que le permitió sentirse hoy “más segura que nunca”.

“Claro, con una cicatriz, pero me siento más segura así que cuando tenía ese busto inmenso”, concluyó.