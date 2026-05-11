Viva

Laura Ortega arremete contra quienes habrían amenazado a su bebé en partido de Fernán Faerron: ‘No sean tan ridículos’

Además, la creadora de contenido reveló que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Laura Ortega
Laura Ortega y Fernán Faerron tienen una hija de un año y medio. La bebé fue víctima de amenazas por parte de aficionados. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura OrtegaFernán FaerronClub Sport CartaginésClub Sport Herediano
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.