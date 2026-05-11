Laura Ortega arremete contra quienes habrían amenazado a su bebé en partido de Fernán Faerron: ‘No sean tan ridículos’

Laura Ortega y Fernán Faerron tienen una hija de un año y medio. La bebé fue víctima de amenazas por parte de aficionados.

La creadora de contenido Laura Ortega denunció públicamente las presuntas amenazas que recibió junto a su bebé durante un partido en el que participó su esposo, el futbolista Fernán Faerron, la noche del sábado.

Los hechos habrían ocurrido durante el encuentro entre el Club Sport Cartaginés (CSC) y el Club Sport Herediano (CSH), cuando, según expuso Faerron, un grupo de hombres desde la gradería lanzó insultos en su contra que escalaron a amenazas dirigidas a su familia.

De acuerdo con la denuncia pública del defensa, los sujetos incluso desearon la muerte de Ortega y su hija, y mencionaron actos de violencia como apuñalamientos.

Ante esta situación, Ortega compartió un video en sus redes sociales para expresar su indignación y visibilizar lo ocurrido.

“Esto que estamos pasando no es nuevo. No es la primera vez que la afición se vuelve loca contra el equipo rival; creo que pasa en todos los clubes. Pero lo que quiero darle visibilidad es que los clubes no asumen ni hacen nada para calmar eso”, señaló.

Fernán Faerron expuso las amenazas que recibió en un partido que disputó su equipo contra Herediano. (Tomada de redes sociales)

La influencer recalcó que asistir a un partido de fútbol debería ser una experiencia festiva, aunque muchas veces se ve empañada por comportamientos violentos de algunos aficionados.

“Mucha gente dice que Fernán no se da a querer o que provoca. ¿Exactamente cómo provoca? ¿Celebrando un gol, pegándose en el pecho, besando el escudo?… No sean tan ridículos. Usted no puede comparar algo así con desear que apuñalen a una bebé o desearle la muerte; no es justificable”, afirmó.

Ortega también insistió en que Faerron únicamente cumple con su trabajo como futbolista, por lo que considera inaceptable que los ataques trasciendan al ámbito familiar.

Además, reveló que su esposo suele recibir insultos que la denigran directamente a ella como mujer. “Son cosas inapropiadas e irrespetuosas. ¿Cómo el fútbol da para tanto? ¿Cómo usted ve un partido y pierde tanto la cordura?… Es inevitable para mí pensar que usted es mínimo un agresor de animales, porque es demasiada la ira. Busque ayuda”, expresó.

A pesar de la gravedad de las amenazas, Ortega aseguró que tanto ella como su hija se encuentran bien. “Ella es protegida por Dios, porque he orado por ella desde que nació, y palabras así lo único que hacen es devolverse triplicadas. También hay que ser responsables y cuidadosos con lo que uno desea, porque todo eso se devuelve, ya sea a usted o a alguien que quiere”, manifestó.

La esposa del futbolista enfatizó que su principal objetivo es evidenciar la falta de acciones por parte de los clubes ante este tipo de conductas. Asimismo, sostuvo que Faerron es objeto de críticas desproporcionadas en comparación con otros jugadores.

“A mí me vale lo que digan de mí. Pero mi hija es una bebé de año y medio”, añadió.

Finalmente, Laura Ortega hizo un llamado a frenar este tipo de comportamientos dentro de los estadios y cuestionó la falta de intervención de las autoridades. “Nadie dice nada, nadie se queja, y yo creo que si usted ve una actitud así, debería tratar de poner un alto. Se supone que para eso están los policías, para mantener el orden; entonces, con todo respeto, que sirvan de algo”, concluyó.

El departamento de prensa del Club Sport Herediano indicó el domingo, ante consulta de La Nación, que investigaría el caso para conocer con mayor detalle lo ocurrido.