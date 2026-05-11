Herediano investigará denuncias de Fernán Faerron por ofensas y amenazas contra su familia

El defensor Fernán Faerron se incorporó al Cartaginés para el Torneo Clausura 2026.

Las denuncias del defensor del Cartaginés, Fernán Faerron, realizadas en sus redes sociales tras el juego ante el Club Sport Herediano, serán investigadas por el club florense.

Faerron indicó que recibió amenazas contra él y su familia durante el partido disputado en el Estadio Carlos Alvarado, donde el Team igualó 0-0 y logró avanzar a la final de la segunda fase tras imponerse en el marcador global gracias a la victoria 0-1 obtenida en el Estadio Rafael Fello Meza.

“Se dieron situaciones que jamás deberían formar parte del fútbol”, comentó Faerron al hacer pública la situación vivida en el reducto florense.

El zaguero blanquiazul detalló que algunos aficionados heredianos habrían lanzado amenazas directas contra sus seres queridos, en especial contra la bebé que tiene con su esposa, la creadora de contenido Laura Ortega.

Fernán Faerron (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

“Desearle la muerte a una hija, hablar de apuñalar a un ser querido o involucrar a la familia en este tipo de mensajes no tiene absolutamente nada que ver con pasión, rivalidad o fútbol”, señaló Faerron.

El departamento de prensa del Club Sport Herediano indicó este domingo, ante consulta de La Nación, que desconoce a cuáles personas se refiere el defensor Fernán Faerron en sus publicaciones, en las que denunció presuntas ofensas y amenazas de muerte contra sus familiares.

La institución va a investigar e informarse más sobre el tema.

“Espero que el Club Sport Herediano, como institución, tome las medidas correspondientes y se dé a la tarea de expulsar a este tipo de aficionados que no representan los valores del fútbol ni de una afición sana”, añadió Faerron.

El zaguero vistió los colores rojiamarillos y anunció que para la próxima temporada jugará en España.