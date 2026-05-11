Fútbol

Herediano investigará denuncias de Fernán Faerron por ofensas y amenazas contra su familia

El defensor del Cartaginés denunció graves ofensas y amenazas contra su familia, incluida una bebé, por parte de aficionados al Herediano

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal y Jessica Rojas Ch.
Guadalupe vs. Cartaginés
El defensor Fernán Faerron se incorporó al Cartaginés para el Torneo Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoTorneo Clausura 2026Fernán FaerronAmenazas de aficionados
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.