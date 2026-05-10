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Fernán Faerron denuncia graves amenazas contra su familia tras su último partido: ‘Espero una disculpa pública’

El defensor explicó que, aunque entiende que su profesión lo expone a críticas, insultos y todo tipo de opiniones, existe un límite que no debe cruzarse

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Por Fátima Jiménez y Juan Diego Villarreal
Fernán Faerron
Faerron alzó la voz luego de que aficionados amenazaran a su familia, incluida su hija. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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