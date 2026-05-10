Fernán Faerron denuncia graves amenazas contra su familia tras su último partido: ‘Espero una disculpa pública’

Faerron alzó la voz luego de que aficionados amenazaran a su familia, incluida su hija.

El futbolista del Club Sport Cartaginés, Fernán Faerron, denunció haber recibido graves amenazas contra su familia durante el partido que su equipo disputó el sábado ante el Club Sport Herediano.

“Se dieron situaciones que jamás deberían formar parte del fútbol”, comentó Faerron al hacer pública la situación a través de sus redes sociales.

El defensor explicó que, aunque entiende que su profesión lo expone a críticas, insultos y todo tipo de opiniones, existe un límite que no debe cruzarse: involucrar a la familia. Según detalló, algunos aficionados heredianos habrían lanzado amenazas directas contra sus seres queridos, en especial contra la bebé que tiene con su esposa, la creadora de contenido Laura Ortega.

“Desearle la muerte a una hija, hablar de apuñalar a un ser querido o involucrar a la familia en este tipo de mensajes no tiene absolutamente nada que ver con pasión, rivalidad o fútbol”, agregó.

Faerron insistió en que está dispuesto a recibir cuestionamientos como jugador, pero rechazó tajantemente cualquier tipo de amenaza o comentario violento dirigido a su entorno familiar, y más aún cuando se trata de una bebé.

“Espero que el Club Sport Herediano, como institución, tome las medidas correspondientes y se dé la tarea de expulsar este tipo de aficionados que no representan los valores del fútbol ni de una afición sana”, aseveró.

Además, el futbolista señaló que las personas responsables ya fueron identificadas y manifestó su expectativa de que ofrezcan una disculpa pública por lo ocurrido.

“El fútbol jamás puede convertirse en odio”, concluyó.

El mensaje de Faerron fue posteriormente compartido por su esposa, quien evidenció que respalda plenamente lo expresado por el jugador, en medio de una situación que vuelve a poner sobre la mesa los límites entre la pasión deportiva y la violencia.

Ortega también compartió el video de una mujer que presenció en vivo los insultos y las amenazas contra la familia del deportista. Según relató la joven, se trataba de un grupo de hombres que incluso arremetieron contra un jugador del Herediano y un trabajador de seguridad.

El departamento de prensa del Club Sport Herediano indicó este domingo ante consulta de La Nación que desconoce a cuáles personas se refiere el defensor Fernán Faerron en sus redes sociales, a las cuales denunció por presuntas ofensas y amenazas de muerte contra sus familiares.

La institución va a investigar e informarse más sobre el tema.