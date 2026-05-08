Atención al duelo que sacará chispas en la semifinal entre Herediano y Cartaginés

Fernán Faerron intentará ser como la sombra de Marcel Hernández, en el segundo round de la semifinal entre Herediano y Cartaginés.

Apenas una semana después de que el Club Sport Herediano lograra asestar un golpe estratégico en el primer asalto de esta semifinal, los florenses se verán las caras de nuevo contra el Club Sport Cartaginés.

La ventaja de 1-0 cosechada por el “Team”, gracias a un magistral remate de zurda de Elías Aguilar, dejó la serie abierta pero inclinada hacia el bando florense; sin embargo, en el seno del equipo rojiamarillo impera la cautela, sabiendo que en estas instancias cualquier exceso de confianza se paga caro.

Por su parte, Cartaginés arriba a esta cita con la convicción intacta, entendiendo que la diferencia es mínima y que la historia aún se encuentra a mitad del camino, con 90 minutos por delante que prometen una intensidad eléctrica en cada sector del campo.

Dentro de este tablero de ajedrez táctico, el foco de atención se posa inevitablemente sobre el duelo personal que ha sacado chispas y que promete repetirse con la misma vehemencia: el choque entre la potencia ofensiva de Marcel Hernández y la solidez defensiva de Fernán Faerron.

En el césped del Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, cada uno estará ahí centrado en lo suyo, defendiendo su parcela con una intensidad que en el juego de ida rozó los límites del reglamento.

Ambos futbolistas, curtidos en mil batallas y conscientes de que las semifinales se juegan con el corazón pero también con la astucia, entienden que deben entregar el máximo sin cruzar la línea roja de la indisciplina, pues una tarjeta fuera de lugar podría sepultar las aspiraciones de sus respectivos equipos en el momento más inoportuno.

Uno en franca lucha por convertir y el otro por evitarlo. Todo es parte del juego, que tampoco depende exclusivamente de ellos. Pero si cada uno pone de su parte, ese duelo particular entre Marcel Hernández y Fernán Faerron podría ser uno de los atractivos para lo que se verá este sábado por la noche.

El planteamiento estratégico para este encuentro de vuelta presenta matices entre la necesidad y la administración.

Mientras el Herediano atesora ese gol de ventaja como un recurso de valor incalculable, el hecho de jugar en el “Rosabalito” bajo el mando de José Giacone sugiere que no se limitarán a resistir.

Una apuesta puede ser que los florenses busquen proponer y asfixiar desde temprano para liquidar la serie ante su gente. En la acera opuesta, el Cartaginés carga con la espina clavada del primer duelo, donde un dominio estéril y una lluvia de centros desperdiciados los dejaron con las manos vacías.

Para los brumosos, el desafío no es solo volumen de ataque, sino efectividad, tratando de revertir la estadística del sábado pasado, donde su rival presumió una efectividad del 100% al anotar en su única llegada de peligro real; mientras ellos fallaban sistemáticamente en la definición.

Con el cronómetro en marcha, el escenario está listo para un desenlace de infarto.

Si el equipo de la Vieja Metrópoli logra imponerse por la mínima en el tiempo regular, esa sería la única opción de que esta serie se extienda a tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario.

Herediano y Cartaginés se preparan para un cierre donde la táctica, el carácter y duelos intensos como el de Marcel Hernández y Fernán Faerron definirán quién sigue.

Aunque tampoco es el único particular en sí, porque en el partido de ida se dieron muchos roces entre diferentes protagonistas, como se vio también con Keyner Brown y Cristopher Núñez.

Keyner Brown y Cristopher Núñez se dijeron algunas cosas el sábado pasado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Si los brumosos no derrotan al Team, será su despedida del Torneo de Clausura 2026; pero si lo hacen, quedaría decretada una gran final, en la que ya está sembrada Herediano, si es que esa instancia se amerita.

“Vamos a darle con todo, el equipo está consciente de que no va a ser fácil, que los rivales como Cartaginés son muy difíciles y pasar a una eventual primera final con cualquiera de los dos que sea también será difícil”, expresó Haxzel Quirós.

¿Herediano o Cartaginés? El equipo que avance este sábado jugará la final de segunda ronda contra el equipo que haga lo propio el domingo, en la serie entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia, que se encuentra 1-1.