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Atención al duelo que sacará chispas en la semifinal entre Herediano y Cartaginés

¿Se verá más de lo mismo entre Herediano y Cartaginés? Esa duda se despejará la noche de este sábado en el partido de la verdad

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Por Fanny Tayver Marín
Cartaginés vs. Herediano
Fernán Faerron intentará ser como la sombra de Marcel Hernández, en el segundo round de la semifinal entre Herediano y Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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