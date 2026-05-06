Herediano avisa al Cartaginés: en el ‘El Rosabalito’ se siente imbatible

El Herediano, que lidera la serie de semifinales del Torneo Clausura 2026 ante Cartaginés, está a un paso de clasificarse a una nueva final en su historia.

Los integrantes del Club Sport Herediano confían en avanzar a la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026, aprovechando la fortaleza de su cancha, donde han demostrado ser casi imbatibles

El Estadio Carlos Alvarado será el escenario donde el Team florense intentará dejar en el camino al Cartaginés este sábado 9 de mayo, a las 8 p. m., luego de vencerlo 0-1 en el juego de ida en el estadio Fello Meza de Cartago.

Los rojiamarillos, en el “Rosabalito”, como llaman sus seguidores al reducto barbareño, suman en el Torneo Clausura 2026, siete victorias, un empate y una derrota, para sumar 22 de 27 puntos disputados.

De esos nueve compromisos, en seis no recibieron anotaciones en el Carlos Alvarado y solo en una ocasión encajaron al menos dos goles, cuando perdieron su invicto ante el Municipal Liberia (1-2), el pasado 14 de marzo.

Solo en una oportunidad los dirigidos por José Giacone no anotaron como locales, y fue en el empate 0-0 contra Sporting FC, en la última fecha del Clausura 2026, el 24 de abril, cuando ya estaban clasificados.

Con todos estos argumentos a su favor, es claro que los futbolistas del Herediano se sienten más que cómodos jugando en casa y esperan aprovechar la cancha sintética, que se suma a las incomodidades que sufren los rivales cuando visitan el “Rosabalito”.

“Vamos partido a partido. Ya pasó el primero y ahora solo pensamos en el sábado. Fue el primer paso; gracias a Dios era lo que queríamos, lo que buscamos, y ahora quedan tres partidos. Nuestra mentalidad es terminar en tres. Vamos a darle con todo”, declaró Haxzel Quirós.

Por su parte, el defensor mexicano Everardo Rubio confesó que, a pesar de no haber tenido un buen partido ante Cartaginés, lograron un resultado que puede ser determinante si aprovechan su condición de local.

“Uno puede jugar muy bonito, pero si no gana no sirve de mucho. Igual, uno pretende tener protagonismo, aunque esta vez no se nos dio. Es mucho mejor corregir cuando se gana. Hay que analizar el partido, verlo de nuevo y ver qué dejamos de hacer y cómo podemos contrarrestar el juego del rival”, afirmó Rubio.