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Herediano avisa al Cartaginés: en el ‘El Rosabalito’ se siente imbatible

En los nueve partidos que contabiliza el Herediano en casa, durante el Torneo Clausura 2026, sus cifras son envidiables

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Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Herediano
El Herediano, que lidera la serie de semifinales del Torneo Clausura 2026 ante Cartaginés, está a un paso de clasificarse a una nueva final en su historia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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