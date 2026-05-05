Puro Deporte

¿Qué se traen entre manos Jafet Soto y Dany Carvajal en Herediano?

El arquero del Herediano, Dany Carvajal y el jerarca de Fuerza Herediana, Jafet Soto, guardan un secreto que no quieren compartir

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Por Juan Diego Villarreal y Fanny Tayver Marín
Dany Carvajal Portero Herediano Torneo Clausura 2026 Fotografía: Jorge Navarro
El guardameta del Herediano, Dany Carvajal, en el Torneo Clausura 2026, suma once partidos sin recibir anotacines. (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)







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HeredianoDany CarvajalJafet SotoTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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