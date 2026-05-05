¿Qué se traen entre manos Jafet Soto y Dany Carvajal en Herediano?

El portero del Club Sport Herediano, Dany Carvajal, y el presidente del club, Jafet Soto Molina, desde hace unos días vienen planteando una apuesta que ninguna de las dos partes quiere revelar.

La buena amistad entre ambos los llevó a formular un desafío que, de momento, prefieren no decir. Sin embargo, Carvajal, quien como buen guardameta es agüizotero, indicó que tiene relación con la obtención del cetro 32 para los florenses.

El arquero ha sido clave durante la campaña al sumar 11 vallas invictas en el certamen y al ser determinante en la victoria 0-1 frente a los blanquiazules, en el primer juego de las semifinales del Torneo Clausura 2026.

“La apuesta va bien, pero no puedo contar en qué consiste. Al final del torneo se van a dar cuenta. Es algo de amigos, un pacto de amigos; nos dimos la mano y hay que esperar a que termine el torneo para ver quién gana la apuesta”, comentó Carvajal entre sonrisas.

Los florenses recibirán a los brumosos el próximo sábado 9 de mayo, en el juego de vuelta, a las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

“Al final, si todo sale bien y Dios quiere, les contaré la apuesta. No es nada del otro mundo, es algo sencillo, pero es parte de la amistad que tengo con él y con la directiva”, añadió Carvajal.

A pesar de la insistencia de la prensa, el portero, quien tiene contrato con los rojiamarillos hasta diciembre, no quiso dar detalles, aunque sí dio una pista sobre de qué trata la apuesta pactada.

“No les voy a contar…”, aseguró Carvajal entre risas.

“Lo que puedo decirles es que estoy contento con los resultados grupales e individuales que hemos conseguido y ya veremos. Lo de las vallas invictas es un objetivo personal; quería ser el portero con más vallas invictas en el torneo y lo estamos haciendo bien. Ese es un objetivo personal y ya lo de la apuesta lo contaré junto a él al final”, explicó Carvajal.

¿Tiene que ver con el título 32 del Herediano?

“Sí, sí, sí… Solo eso puedo decir”.

En cuanto al partido de vuelta en el estadio Carlos Alvarado, frente a los brumosos, y a pesar de tener la ventaja en el marcador, aseguró que el grupo no está confiado.

“Uno no puede decir nunca que es favorito o que no lo es. Nosotros trabajamos, hacemos las cosas bien dentro de la cancha y al final es fútbol, es un deporte y muchas cosas pueden pasar. En un pestañeo podés perder un título; entonces trabajamos humildemente, con perfil bajo y demostramos dentro del campo”, afirmó Carvajal.