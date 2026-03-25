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Futbolista vende 200.000 matas de café al año y tiene dos supermercados: ¿Quién es este portero empresario?

El estudio y el fútbol siempre fueron de la mano en la vida de un portero que es figura del Torneo Clausura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Dany Carvajal Portero del Herediano Estudios, fútbol y empresa 26 de marzo del 2026 Tomado del Facebook de Dany Carvajal
Dany Carvajal siempre llevó de la mano el estudio y el fútbol. En nuestro país se gradúo en Administración de Empresas, como parte de su formación académica. (Tomado del Facebook de Dany Carvajal/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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