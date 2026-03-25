Futbolista vende 200.000 matas de café al año y tiene dos supermercados: ¿Quién es este portero empresario?

Dany Carvajal siempre llevó de la mano el estudio y el fútbol. En nuestro país se gradúo en Administración de Empresas, como parte de su formación académica.

Desde niño, sus padres le inculcaron que el deporte iba de la mano con el estudio y que, si quería jugar fútbol, debía igualmente tener buenas calificaciones.

Aquel consejo caló hondo en el joven que deseaba forjarse una carrera como futbolista, pero también aprendió a ahorrar e invertir para no depender del balompié y así tener estabilidad económica.

A sus 37 años, el guardameta del Club Sport Herediano, Dany Carvajal Rodríguez, no solo pasa por un gran momento deportivo, al ser figura indiscutible del líder del Torneo Clausura 2026, sino que además es un empresario y comerciante hábil.

El portero florense, quien además jugó con Brujas, San Carlos y Saprissa, confesó que siempre escuchó a sus padres y, por ello, nunca dejó de estudiar para alcanzar las diferentes metas que se propuso en la vida.

“Estudiar siempre fue importante para mí. No importa en qué equipo jugara o dónde estuviera. Por ejemplo, hablo portugués, japonés e inglés. Cuando jugué en Japón, aproveché no solo para conocer su cultura, sino también para aprender el idioma, pues pensé que era muy importante”, comentó Carvajal en declaraciones a La Nación.

Dany aprovechó el tiempo para graduarse en Administración de Empresas, así como para concluir con éxito su maestría en Administración y Desarrollo del Fútbol del Instituto Johan Cruyff.

Este año, el arquero también concluyó su Maestría en Formación Permanente en Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España, demostrando que no pierde el tiempo.

Dany Carvajal cumple una gran temporada con el Herediano, donde suma seis vallas invictas y solo nueve goles en contra, luego de 13 partidos disputados en el Torneo Clausura 2026. (La Nación/Fotografía: Mayela López)

Dany Carvajal, entre fincas y negocios

Pero Dany Carvajal, quien actualmente es el portero con más vallas invictas en el Clausura 2026, con seis, y además solo ha permitido nueve anotaciones en 13 compromisos, es también un exitoso empresario y comerciante.

“Mi familia tenía fincas de café en Piedades de San Ramón y siempre estuve ligado a todo lo que son las cosechas y las siembras, por lo que decidimos invertir y comercializarlo aquí en el país”, agregó Carvajal.

Dany, quien formó parte de la Selección Nacional Sub-20 que logró el cuarto lugar en la Copa del Mundo de Egipto 2009, como tercer portero, detrás de Esteban Alvarado y Minor Álvarez, explicó que siempre vio en la producción de café un negocio rentable.

“Tengo una empresa de plantas de café y el año pasado también decidí empezar a vender el grano molido, pero la empresa principal se enfoca en plantas o almácigos. Vendemos entre 150 mil y 200 mil plantas de café anuales en el país, y el año pasado también decidimos cosechar la semilla”, explicó Carvajal.

Pero el arquero rojiamarillo también incursionó como comerciante, demostrando que no solo es futbolista y que tiene claro que el deporte es una oportunidad para brindarle bienestar a su familia.

“Además del café, tengo dos supermercados: uno en San Ramón y otro en Palmares. Siempre invertir en nuevos negocios es una oportunidad y un desafío, pero lo importante es intentar hacer algo nuevo. Con orden, paciencia y las personas adecuadas, tenemos tiempo y oportunidad para todo”, declaró Carvajal.