Dany Carvajal recurrió a las cábalas y agüizotes para mejorar su suerte en el Herediano

El recibir dos autogoles en un partido y otro tanto tras un rebote que pegó en el vertical y luego en su cabeza, antes de irse al fondo de las redes, dejó serias dudas sobre el guardameta del Club Sport Herediano, Dany Carvajal.

Fue entonces cuando el experimentado arquero tomó una serie de decisiones para cambiar su fortuna, según confesó tras la victoria del sábado 1-0 ante el Club Sport Cartaginés, por la fecha siete del Torneo Clausura 2026.

Con el triunfo, los rojiamarillos llegaron a 16 unidades, dejando atrás al Cartaginés con 13, equipo con el que estaban empatados, y demostrando así el buen momento del conjunto florense, que domina el certamen.

“El torneo anterior no había sido malo. Estuve varios partidos fuera por lesión y hubo goles extraños, de mala suerte. Era como que no tenía esa suerte de portero. Dos autogoles y uno que me pega en la cabeza y entra. Sentía que no era un tema de rendimiento, sino de mala suerte, y así lo entendí”, dijo Carvajal.

Fue entonces cuando el arquero hizo un alto en el camino y se propuso hacer cosas diferentes, incluso apelar a cábalas o agüizotes para cambiar su destino y dejar atrás la mala racha que lo perseguía.

“A veces uno tiene que ser razonable y entender la situación. La entendimos y la aceptamos. Hicimos cosas diferentes; me cambié el número de la camiseta (del 21 al 31). Era una cábala, pero había que hacerlo. Se trabajó diferente en la pretemporada y creo que hemos venido cumpliendo los objetivos”, aseguró.

Dany Carvajal y sus ‘tacos’

Pero Dany fue más allá y no solo dejó su antiguo número de camiseta, sino que además cambió sus guantes y hasta los tacos. “Esos ya no existen más”, bromeó el meta florense, quien realizó los cambios con el fin de sentirse con más confianza y olvidarse de los goles extraños.

“Me sentía bien físicamente, pero había situaciones que uno no puede explicar y que a nivel personal son complicadas. Uno empieza a creer que el marco es más grande, que cualquier tiro a marco va a ser gol. Todo lo contrario a este torneo, en el que todo está saliendo bien. Al final hay que jugársela con todo”, agregó Carvajal.

Con la victoria del Team ante el Cartaginés por la mínima (1-0), Dany sumó cuatro vallas invictas en el torneo, igualando al meta brumoso Kevin Briceño y consolidándose como uno de los mejores porteros de la campaña.

Además, la suerte parece haberle vuelto a sonreír al guardameta rojiamarillo, pues a sus buenas intervenciones se suma que la fortuna parece estar otra vez de su lado: en remates en los que ya parecía estar vencido, aparecen los “palos” que evitan los tantos, recordando la icónica frase que asegura que portero sin suerte no es portero.

“Algo no estaba bien, algo no estaba saliendo bien y por eso fue que decidimos tomar medidas, las cuales parece que nos han dado resultados. Nos sentimos con más confianza y eso se está reflejando en los resultados y en el buen momento en el campeonato”, concluyó Carvajal.