José Giacone acepta que Cartaginés fue mejor por lapsos que Herediano

José Giacone, entrenador de Herediano, destacó la victoria contra Cartaginés, sobre todo porque reconoció que los brumosos, por lapsos, jugaron mejor que su equipo, pero supieron sostener el impulso rival.

—¿Cómo valora el triunfo ante Cartaginés?

—Es un triunfo importante para nuestras aspiraciones, ante un rival complicado. Hubo momentos en los que nos hicieron replegarnos, aunque no era lo que quería. Supimos sufrir y tuvimos paciencia. El primer tiempo fue complicado, pese al gol.

Es un partido que tomamos como una final, porque Cartaginés venía a la par en la tabla. Ellos tuvieron sus chances, pero debemos seguir trabajando, aunque estamos en el primer lugar.

—¿Qué es lo que más destaca de su equipo?

—Lo que más me gusta es el grupo humano. Es un grupo que empuja; la química interna es lo que te lleva a saber que estás respaldado.

—¿Los laterales son claves en su esquema?

—Todos son importantes. En este caso, Darryl Araya y Haxzell Quirós han hecho buenos juegos. Ellos saben proyectarse y defenderse; siento que son futbolistas completos. Como todos en su posición, deben exigirse al máximo.

—¿Siente que esta versión del Herediano demuestra una solidez difícil de amenazar?

—Venimos creciendo y mejorando, y eso es lo bueno, además de que estamos ganando. Cartaginés tuvo dos remates en el palo, pero logramos una buena solidez. Seguimos trabajando; estoy conforme, pero no podemos quedarnos ahí. Debemos seguir creciendo.

—¿Dónde le gana a Cartaginés?

—Tuvimos personalidad. En el segundo tiempo equilibramos, pero en el primero ellos jugaron mejor que nosotros. Siento que en el complemento lo hicimos bien.