Cuando Herediano juega en casa se está haciendo común quedarse a oscuras

Esta fue la torre que dio problemas en el juego entre Herediano y Cartaginés.

La iluminación del Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, donde Herediano juega como local en la Primera División, falló por tercera vez en este torneo, ahora frente a Cartaginés.

Al inicio del segundo tiempo del compromiso, que el Team gana 1-0 ante los brumosos, se produjo el apagón de la torre central del reducto, situación que obligó a detener el partido.

Lo mismo había ocurrido cuando el cuadro rojiamarillo enfrentó a Saprissa y a Guadalupe en este mismo torneo, específicamente el 17 y el 20 de enero, respectivamente.

De hecho, un jugador de Cartaginés, Marcelo Pereira, reclamó a personeros de la Unafut por el tema, según dio a conocer Radio Columbia.

El defensor brumoso pidió una sanción para el estadio al asegurar: “Hay que hacer algo, ya son tres veces que pasa acá”.

Finalmente, el partido estuvo detenido durante 15 minutos, pero se reanudó tras el trabajo realizado por el personal de mantenimiento del escenario deportivo.

Lo que sí queda claro es que la iluminación del Carlos Alvarado necesita atención, pues ha presentado fallas constantes. El Team ha disputado cuatro partidos como local en el Clausura 2026 y en tres de ellos las torres han dado problemas.