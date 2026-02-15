Fútbol

Cuando Herediano juega en casa se está haciendo común quedarse a oscuras

Herediano ha jugado cuatro partidos como local y en tres han sucedido imprevistos con la iluminación

Por Esteban Valverde
14/02/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 7 del torneo de clausura 2026 en el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés.
Esta fue la torre que dio problemas en el juego entre Herediano y Cartaginés. (Jose Cordero/José Cordero)







HeredianoClausura 2026
