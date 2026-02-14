EN VIVO

Herediano vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por qué canal se verá este duelo por el liderato?

El Herediano y el Cartaginés se miden por el primer lugar del Torneo Clausura 2026

Por Juan Diego Villarreal
EscucharEscuchar

actualizaciones

El Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés se medirán en el clásico provincial, en una de las más añejas rivalidades del fútbol costarricense.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoCartaginésTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído