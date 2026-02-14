Herediano vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por qué canal se verá este duelo por el liderato?

El Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés se medirán en el clásico provincial, en una de las más añejas rivalidades del fútbol costarricense.

Florenses y brumosos llegan con estadísticas muy similares a la sétima fecha del Torneo Clausura 2026, donde el primer lugar estará en juego.

El Team espera hace valer su condición de local, mientras los blanquiazules buscan continuar por la senda de la victoria y llegar con mucha confianza a su duelo de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Vancouver Whitecaps, este miércoles 18 de febrero a las 9 p. m. en el estadio Rafael Fello Meza.

José Giacone, con el Herediano, y Amarini Villatoro, con el Cartaginés, se miden por el liderato del Torneo Clausura 2026. (La Nación/Fotografía: Rafael Pacheco)

¿En qué canal y a qué hora se jugará el clásico provincial entre Herediano y el Cartaginés? Copiado!

El duelo Herediano vs. Cartaginés será este sábado a las 8 p. m.en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara y se podrá observar por FUTV.

¿Cómo llega el Herediano? Copiado!

El Herediano llega como líder del Torneo Clausura 2026 al sumar 13 puntos. Contabiliza 11 goles a favor y tres en contra. Es el equipo más goleador del certamen. Los florenses vienen de perder el martes 3-0 ante el Puntarenas FC y quedaron eliminados del Torneo de Copa.

¿Cómo llega el Cartaginés? Copiado!

El Cartaginés es el sublíder del Torneo Clausura 2026. Contabiliza 13 puntos con seis tantos a favor y tres en contra. Los blanquiazules el miércoles cayeron 1-2 en el estadio Fello Meza frente al Sporting FC y también fueron eliminados del Torneo de Copa.

José Giacone sobre el Cartaginés Copiado!

“Es un partido muy importante para nosotros, de acuerdo con la posición en la tabla y nuestras metas. Enfrentamos a un rival que viene jugando bien y tiene los mismos puntos que nosotros. Lo respetamos mucho, pero confiamos en nuestras posibilidades en el Carlos Alvarado”.

Amarini Villatoro sobre el Herediano Copiado!

“Es un partido complicado, importante, dos equipos que hemos hecho similares las cosas; creo que llegamos en buen momento, un 70 % del plantel no participó en Copa. Es una semana importante, hay que ir partido a partido, sabemos lo que está en juego con el liderato”.

Bajas en el Herediano Copiado!

El delantero mexicano José de Jesús Tepa González debutó con el Herediano en el Torneo de Copa. En su segunda etapa con los rojiamarillos, el Tepa González presentó una dolencia muscular que le ha impedido jugar en el certamen con los florenses.

Bajas en el Cartaginés Copiado!

Los brumosos no presentan bajas. Sin embargo, el técnico Villaotoro no descarta hacer algunas variantes frente al Team, debido a que debe jugar el miércoles el duelo de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Vancouver Whitecaps.

¿Qué valor tienen las entradas y dónde puede adquirirlas? Copiado!

La dirigencia del Herediano indicó que aún habían entradas disponibles. En sol general tiene un valor de ₡7.000 y sombra general ₡10.000. Se pueden conseguir en la plataforma de passline.com