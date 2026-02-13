José Giacone detalla los cambios que implementó en Herediano desde su llegada

José Giacone y su cuerpo técnico poco a poco van ajustando su idea futbolística en el actual Herediano, líder del Torneo Clausura 2026.

Aceptó el reto de volver al Club Sport Herediano tras una pésima temporada del plantel, en la que quedó fuera de las semifinales del Torneo Apertura 2025 y de la segunda ronda de la Copa Centroamericana.

El entrenador argentino José Giacone se propuso devolver al Team a los primeros puestos del campeonato, ser protagonista y luchar por la estrella 22 para el club rojiamarillo.

De momento, Giacone, junto a su cuerpo técnico, le ha devuelto la esperanza a la afición. Con menos de 60 días al mando del plantel, lo ubicó en el primer lugar del Clausura 2026, tras derrotar al Deportivo Saprissa (2-0) en casa y empatar ante Liga Deportiva Alajuelense (1-1) como visitante.

Este sábado el cuadro florense enfrentará al Club Sport Cartaginés en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, a partir de las 8 p. m., en un duelo por el liderato del certamen. Ambos equipos llegan con 13 puntos y con la oportunidad de asumir el liderato en solitario.

El timonel argentino tiene muy claro lo que espera del Team para esta temporada y, aunque las cosas marchan de buena manera, por su exigencia considera que aún hay aspectos por mejorar.

“Me gusta que mis equipos tengan, en fase defensiva, una presión alta, que podamos recuperar el balón lo más lejos posible de nuestra área. Que el equipo juegue en corto cuando está defendiendo. Creo que vamos creciendo en esos aspectos que para mí son muy importantes”, explicó Giacone.

Fiel a su estilo, el técnico rojiamarillo no lanza las campanas al aire y asegura que aún falta mucho para alcanzar la mejor versión del Herediano.

“No estamos en el nivel que yo espero todavía. Por ejemplo, en el partido con la Liga nos superaron bastante en la salida y no lo pudimos contrarrestar, por lo que debemos seguir mejorando”, expresó.

Para el timonel, hay aspectos fundamentales en los que se debe trabajar con mayor énfasis para tener un equipo más sólido y compacto.

“Nuestro equipo tiene que tener más posesión de la pelota en función del ataque. No solo la posesión por el hecho de tenerla, sino que, cada vez que enfrentemos a rivales cerrados, podamos generar espacios entre líneas y pases lo más verticales posible. Pero eso no se logra de un día para otro; lleva su tiempo”, agregó.

En tono de broma, José Giacone comentó que ya había dado mucha información sobre los aspectos que han trabajado desde su llegada, pero reiteró que solo con insistencia y repitiendo los movimientos en cancha se pueden alcanzar las metas.

“Tenemos las ideas claras, sabemos hacia dónde vamos, pero recién estamos a mitad de camino. Hay cosas que han mejorado bastante, pero también hay fases del juego que debemos abarcar y seguir puliendo. Contamos con una planilla amplia que nos permite variantes tanto defensivas como ofensivas, y eso también requiere tiempo para su asimilación”, concluyó.