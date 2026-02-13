Puro Deporte

José Giacone detalla los cambios que implementó en Herediano desde su llegada

El técnico José Giacone aseguró estar satisfecho con el rendimiento del Herediano, pero insiste en que aún deben mejorar

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Alajuelesen se enfrento a Herediano por la jornada 6, Torneo de Clausura 2026.
José Giacone y su cuerpo técnico poco a poco van ajustando su idea futbolística en el actual Herediano, líder del Torneo Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José GiaconeHeredianoTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.