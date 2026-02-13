José Giacone le puso mucha atención a un aspecto que Cartaginés domina muy bien

El técnico del Club Sport Herediano, José Giacone, admite que el duelo ante Cartaginés, este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, no será sencillo, al tener al frente un equipo que tiene grandes cualidades colectivas e individuales.

Florenses y brumosos llegan como líderes del Torneo Clausura 2026 con 13 puntos; sin embargo, los dueños de casa son primeros por diferencia de goles, al sumar 11 tantos a favor y tres en contra, mientras que los brumosos registran seis anotaciones a favor y tres en contra.

Para José Giacone será un duelo interesante ante el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, a quien el argentino considera un buen estratega que, al igual que él en su momento, busca trascender fuera de su país y alcanzar metas deportivas.

“Es un partido muy importante para nosotros, de acuerdo con la posición en la tabla y nuestras metas. Enfrentamos a un rival que viene jugando bien y tiene los mismos puntos que nosotros. Lo respetamos mucho, pero confiamos en nuestras posibilidades en el Carlos Alvarado”, dijo Giacone.

El estratega del Team declaró que se enfrentan dos escuadras que han sido eficientes tanto defensiva como ofensivamente y que han sabido manejar los partidos, por lo que se trata de fuerzas muy parejas.

“Vi el desempeño que tuvo Villatoro con Xelajú y tuvo un paso por Pérez Zeledón, donde lo enfrenté con Sporting. Es un técnico al que le ha ido bien en su país y, como a cada colega que me toca enfrentar, lo hago con mucho respeto. Sé lo que es esta profesión”, declaró Giacone.

José Giacone y las fortalezas brumosas

José Giacone analizó el funcionamiento del Cartaginés de Amarini Villatoro, especialmente en la fase ofensiva, para no llevarse sorpresas.

“Cartaginés tiene muchas variantes en ataque. Tiene extremos que juegan a pierna cambiada, delanteros importantes en el juego aéreo, cuentan con jugadores con remate de media distancia, y son cualidades que se deben tomar en cuenta para tratar de contrarrestarlas”, aseveró Giacone.

Más allá de ser un clásico provincial, el entrenador florense considera que son compromisos en los que el jugador llega motivado por todo lo que está en juego; se crece y siente la necesidad de salir a ganar y demostrar de qué está hecho el equipo.

“Arranca el segundo tercio del campeonato. Nosotros hicimos lo correcto en el primer tercio y en la siguiente etapa esperamos lo mismo. Vamos a salir a buscar el partido, a imponer nuestras condiciones, sabiendo que nos vamos a encontrar con una oposición muy fuerte”, destacó Giacone.

Aunque no quiso adelantar la alineación, el técnico argentino afirmó que tiene claro cuál será su once estelar ante los blanquiazules y que, de momento, solo tiene dudas sobre los jugadores que integrarán el banquillo, dependiendo de su estado físico.

En cuanto a la recuperación del delantero mexicano José de Jesús Tepa González, quien aún no debuta en el Torneo Clausura 2026, el entrenador admitió que los minutos en el Torneo de Copa ante Puntarenas FC son un aliciente y que va por buen camino, pero todavía no está listo para ser titular.