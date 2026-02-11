José Giacone tras eliminación de Herediano: ‘Este torneo está atravesado, los genios lo hacen en medio de todo’

El técnico del Herediano, José Giacone, aseguró que aprovechó el Torneo de Copa para foguear a varios jugadores juveniles del plantel.

El entrenador del Club Sport Herediano, José Giacone, no se guardó nada tras quedar eliminado del Torneo de Copa 2026, al caer goleado 3-0 ante el Puntarenas FC, en el juego de vuelta de los cuartos de final, en el estadio Miguel Lito Pérez.

Los florenses, que habían ganado en el partido de ida 1-0, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, fueron superados por un aguerrido conjunto arenero.

Giacone, quien tiene al Team como líder del Torneo Clausura 2026 junto al Cartaginés, ambos con 13 puntos, recibió la misma cantidad de goles que le habían anotado en las seis fechas del certamen que encabezan, lo cual, sin duda, le dejó un gran sinsabor.

El estratega comentó que ante el Puerto jugó con dos volantes como centrales, al alinear como titulares a Eduardo Juárez y Yeltsin Tejeda, ante la necesiad de darle rodaje a sus futbolistas.

Ahora, los florenses recibirán a los blanquiazules el próximo sábado 14 de febrero a las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, por la jornada siete del Clausura, en lo que será una lucha por el liderato.

¿Cuál es el análisis de la eliminación del Torneo de Copa? Copiado!

En realidad, hay que felicitar al Puntarenas FC. Nosotros les dimos minutos a chicos que no venían jugando; aprovechamos para foguear a algunos juveniles y dejamos descansando a muchos muchachos que hicieron un gran esfuerzo el sábado.

“Este torneo es para mover a los muchachos que no vienen jugando y darles minutos, en nuestro caso, para que tengan más ritmo y compitan en el primer equipo”.

¿Qué opina de la actuación del árbitro Rigo Prendas? Copiado!

El árbitro estuvo excelente, fabuloso…

¿Cuál era el objetivo del Herediano en el Torneo de Copa? Copiado!

Si realmente hubiésemos querido poner todas las fichas, habríamos traído a otra gente. Este torneo está como atravesado. Tenemos seis chicos en la Selección Nacional; estamos mermados en lo que respecta a jugadores juveniles, pero no es una excusa. Felicito al Puntarenas FC por su clasificación.

¿Cómo se puede considerar el calendario del Torneo de Copa? Copiado!

Son genios los que hacen este campeonato en medio de todo. Se dio así; no son excusas, hay que competir. Si los equipos lo aprueban, son los responsables en la toma de decisiones. A nosotros, como cuerpo técnico, nos toca enfrentar cada partido.