Puro Deporte

José Giacone tras eliminación de Herediano: ‘Este torneo está atravesado, los genios lo hacen en medio de todo’

El técnico de Herediano, José Giacone, habló de la eliminación de su equipo del Torneo de Copa, al caer goleado ante Puntarenas

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
06/02/2026/ fotos de Jose Giacone director técnico de Herediano durante rueda de prensa / foto John Durán
El técnico del Herediano, José Giacone, aseguró que aprovechó el Torneo de Copa para foguear a varios jugadores juveniles del plantel. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José GiaconeHeredianoTorneo de Copa 2026Puntarenas FC
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.