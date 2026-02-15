¿Penal para Herediano ante Cartaginés? Esto dijo Greivin Porras sobre la polémica jugada

David Gómez central del duelo Herediano - Cartaginés recibe un reclamo de Cristopher Núñez, capitán brumoso.

En el minuto 50 del duelo entre Herediano y Cartaginés se presentó una jugada polémica en el área brumosa, cuando Keysher Fuller se adentró y terminó en el césped tras un choque con el arquero blanquiazul, Kevin Briceño.

Ante la acción, el central del compromiso, David Gómez, señaló el manchón blanco; sin embargo, fue llamado por el VAR para revisar la jugada y cambió su decisión.

El analista arbitral de La Nación, Greivin Porras, alabó la intervención del videoarbitraje.

“Excelente apreciación del VAR para ayudarle al central a corregir, porque Kevin Briceño va directamente por el balón y no hay un contacto que se vea como falta. No hay penal”, explicó Porras.

Al minuto 71 del encuentro, Herediano derrota 1-0 a Cartaginés.