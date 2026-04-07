Viva

Fernán Faerron sorprende fuera de las canchas con un nuevo talento y un motivo que conmueve

El futbolista publicó un video en sus redes sociales con una referencia que más de un padre identificaría

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Fernán Faerron tuvo sus primeros minutos con Cartaginés pese a tener cinco días en el equipo.
Fernán Faerron, defensor del Club Sport Cartaginés, sorprendió a sus seguidores al mostrar un talento alejado de las canchas (Prensa Cartaginés)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fernán FaerronLaura ortega
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.