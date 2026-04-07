Fernán Faerron sorprende fuera de las canchas con un nuevo talento y un motivo que conmueve

Fernán Faerron, defensor del Club Sport Cartaginés, sorprendió a sus seguidores al mostrar un talento alejado de las canchas

Fernán Faerron sorprendió en sus redes sociales con un talento que no tiene nada que ver con correr, despejar balones y detener rivales en la cancha. Al contrario, el reconocido futbolista nacional deja de lado su vestimenta de jugador rudo para provocar ternura en más de una persona.

El defensor publicó un emotivo video tocando el piano, pero eso no fue lo que más llamó la atención, sino la canción y el motivo por el que lo hizo. “Aprendiendo para cantar todos con Eli cuando esté grande”, publicó haciendo referencia a su pequeña hija.

La melodía que tocaba es un reconocido éxito entre grandes y pequeños: se trata de ¿Y si hacemos un muñeco?, una de las piezas más conocidas de la película Frozen. Su esposa, Laura Ortega, aplaudió el aprendizaje de su cónyuge y publicó en sus redes sociales: “Te amamos”.

Faerron es actualmente jugador del Club Sport Cartaginés y tiene dos años de casado con la creadora de contenido. Ambos comparten constantemente cómo es su vida desde que son padres de Elisa, quien en noviembre cumplirá dos años.