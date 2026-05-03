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Vea la fuerte entrada de Fernán Faerron a Marcel Hernández: ‘Daba para roja’, asegura analista arbitral

La polémica no faltó en el inicio de las semifinales del Torneo de Clausura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Cartaginés vs. Herediano
Orlando Portocarrero asegura que Juan Gabriel Calderón perdonó a Fernán Faerron en la ida de la semifinal entre Cartaginés y Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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