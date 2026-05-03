Vea la fuerte entrada de Fernán Faerron a Marcel Hernández: ‘Daba para roja’, asegura analista arbitral

Orlando Portocarrero asegura que Juan Gabriel Calderón perdonó a Fernán Faerron en la ida de la semifinal entre Cartaginés y Herediano.

¿Cómo estuvo el arbitraje en el juego de ida de la semifinal en el que Herediano tomó ventaja de 1-0 ante Cartaginés en la Vieja Metrópoli? Según el exárbitro Orlando Portocarrero, el trabajo de Juan Gabriel Calderón fue bueno, pero no estuvo exento de polémica, ni de fallos.

Para él, sucedieron algunas cosas que se le perdonaron a Fernán Faerron, incluida una tarjeta roja en el cierre del juego, por una entrada del defensor brumoso en contra del atacante cubano Marcel Hernández.

“Faerron entra con una peligrosidad muy alta, poniendo en riesgo la integridad del adversario. En esta jugada hay intensidad muy alta, velocidad y fuerza. Daba para roja directa”, afirmó Orlando Portocarrero.

Pero eso no fue lo único, porque el analista indicó que a título personal, cree que también no se pitó un penal en contra de Cartaginés.

“Una jugada, un tiro de esquina, donde este muchacho Fernán Faerron prácticamente se le guinda a Sergio Rodríguez y lo derriba dentro del área. Mi consideración era que esa acción daba para sancionar penal, y por ende, eso es en la parte táctica, en la parte técnica, y en la parte disciplinaria, me parece a mí que era de tarjeta amarilla”, citó.

Esta es la acción que Orlando Portocarrero considera que era penal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Eso porque su apreciación es que el defensa se descuida por completo de ir a jugar el balón, y cree que es una falta sancionable, porque se le guinda, lo engancha y lo agarra.

“Pero me parece a mí que es más que todo, no lo sanciona porque es una directriz, una directriz que me parece que es muy fácil, en la regla número 12, que se le puede caer, porque sujetar a un adversario, es sancionarle con tiro libre directo, da para penal”, comentó.

Marcel Hernández y Fernán Faerron tuvieron un duelo directo en el primer round de la semifinal entre Cartaginés y Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, afirma que todo obedece a una indicación específica.

“Son directrices que vienen de parte del flamante presidente de la Comisión de Arbitraje, que si en esa sujeción, el jugador que sujetan, no tenía posibilidad de jugar el balón, entonces no se sanciona. Eso no dice la regla, la regla dice sujeción, tiro libre directo”, afirmó Orlando Portocarrero.