Cartaginés vs. Herediano: ¿a qué hora y por qué canal se puede ver el juego de ida de la semifinal?

El Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano inician este sábado las semifinales del Torneo de Clausura 2026.

Uno de los clásicos provinciales más añejos del balompié costarricense definirá a uno de los finalistas de la segunda fase, mientras que Municipal Liberia y el Deportivo Saprissa serán los protagonistas de la otra serie.

Brumosos y florenses han protagonizado, a lo largo de la historia, duelos memorables que incluso se han visto envueltos en polémicos arbitrajes, los cuales se recuerdan hasta nuestros días.

Cristopher Núñez y Eduardo Juárez, volverán a verse las caras en la semifinal entre Cartaginés y el Herediano por el Torneo Clausura 2026. (Mayela Lopez/Mayela López)

¿A qué hora y por qué canal puede ver el juego de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026 entre Cartaginés vs. Herediano?

El compromiso entre Cartaginés y Herediano será este sábado 2 de agosto, a partir de las 8 p. m., en el estadio Rafael Fello Meza, en Cartago y se podrá observar por la señal de FUTV.

¿Cómo llega a las semifinales el Cartaginés?

Los brumosos ingresaron a las semifinales como el cuarto equipo clasificado, al sumar 32 puntos tras 18 fechas disputadas. En sus últimas dos presentaciones de la fase regular lograron victorias ante San Carlos (2-1) y Guadalupe (0-5).

¿Cómo llega a las semifinales el Herediano?

Los florenses ganaron la primera fase del certamen a falta de una fecha para concluir el torneo, al contabilizar 38 puntos. Los rojiamarillos suman cinco victorias y un empate en sus últimas seis presentaciones, donde se aseguraron cerrar en casa todas las series y una eventual final nacional en caso de no conquistar la segunda fase.

Figuras a seguir en el Cartaginés

Los brumosos, dirigidos por el guatemalteco Amarini Villatoro, cuentan con la garantía en el marco de Kevin Briceño, así como la fortaleza en defensa de Fernán Faerron. Sin olvidar al conductor del mediocampo, Christopher Núñez, y al chileno Juan Carlos Gaete, quien se ha convertido en el hombre gol en los últimos partidos.

Figuras a seguir en el Herediano

El Team cuenta en sus filas con el goleador Marcel Hernández, exfigura del Cartaginés. El cubano suma 11 anotaciones. A él se unen Elías Aguilar, con seis asistencias y un alza en su rendimiento, así como la seguridad del mexicano Everardo Rubio en la zaga y las ocho vallas invictas del arquero Dany Carvajal.

Cartaginés recupera a sus figuras

El defensor Diego Mesén y el delantero Johan Venegas podrían estar listos para el primer partido de la semifinal, según comentó el técnico Amarini Villatoro.

Herediano recupera a sus figuras

Los florenses no contaron en las dos últimas fechas del certamen, por lesiones musculares, con su goleador Marcel Hernández ni con su capitán Keyner Brown, además de Allan Cruz y el mexicano José de Jesús Tepa González. Todos estarán listos para el duelo de esta noche.

Enfrentamientos particulares en el Torneo Clausura 2026

El conjunto rojiamarillo sacó ventaja al ganar en el estadio Carlos Alvarado 0-1 y en el “Fello” Meza de Cartago 2-1.

¡Unidos! 💙



La semifinal la abrimos en casa y necesitamos el apoyo de todos los brumosos ⚽️💪🏻



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¡Vamos Cartaginés! pic.twitter.com/z3B4gyCAnT — C.S. Cartaginés (@Cartagines) April 28, 2026

¿Cuáles serán los árbitros para el partido entre Cartaginés vs. Herediano?

El árbitro central será Juan Gabriel Calderón y tendrá como asistentes a Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta. El cuarto árbitro será Adrián Chinchilla, y en la sala VAR estarán Steven Madrigal y Octavio Jara.

¿Cuál es el costo de los boletos para asistir al estadio Fello Meza?

Los boletos van desde los ₡6.000 en gradería popular hasta ₡25.000 en palcos, y pueden comprarse en cscartagines.com/boleteria.