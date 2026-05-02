Cartaginés vs. Herediano: ¿a qué hora y por qué canal se puede ver el juego de ida de la semifinal?

Cartaginés recibe a Herediano en el juego de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026

Por Juan Diego Villarreal
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    El Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano inician este sábado las semifinales del Torneo de Clausura 2026.








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    Torneo Clausura 2026CartaginésHeredianoSemifinales, juego de ida
    Juan Diego Villarreal

    Juan Diego Villarreal

    Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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