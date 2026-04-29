Amarini Villatoro vive su primera semifinal con el Cartaginés: ’Debemos imponer nuestras condiciones’

Amarini Villatoro aseguró que el duelo entre el Cartaginés y el Herediano, por las semifinales del Torneo Clausura 2026, será muy parejo.

El entrenador del Cartaginés, el guatemalteco Amarini Villatoro, vivirá por primera vez una semifinal fuera de su país, situación que no lo intimida y, por el contrario, asegura estar muy consciente del reto que tiene por delante.

Los brumosos recibirán este sábado, en el juego de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026, al Herediano en el estadio Rafael Fello Meza, a partir de las 8 p. m., donde esperan sacar un resultado a su favor ante su afición.

Amarini considera que será una serie muy pareja, por lo que confiesa que será un partido muy difícil ante un rival al que respeta mucho; sin embargo, confía en que tiene el plantel para imponerse y darle una alegría a los seguidores blanquiazules.

“El grupo durante la temporada ha trabajado muy bien y logramos mantener al equipo en la zona de clasificación. Pero ahora debemos cambiar la página, porque los partidos serán diferentes. Una serie como esta se termina definiendo por detalles, más aún porque será muy pareja”, enfatizó Villatoro.

Para el estratega chapín, el poder clasificarse a estas instancias es un gran orgullo, pero insiste en que su equipo desea más y no solo estar presente en la segunda fase del campeonato.

“Lo que se viene será más complicado, pero tenemos la convicción de poder sacar esto adelante. Tuve la experiencia de dirigir en mi país estas instancias, donde cambian ciertos detalles. Debemos tener mucha concentración, tomar con mucha seriedad cada partido y buscar imponer nuestras condiciones”, añadió Villatoro.

De acuerdo con el timonel del cuadro brumoso, el haber caído en los dos enfrentamientos de la fase regular contra el Team les dejó muchas enseñanzas.

“Si analizamos los dos juegos y nos basamos en los resultados y cómo se dieron (perdieron de visita 1-0 y en casa 1-2), podemos sacar muchas conclusiones. Tenemos un buen equipo, con jugadores que tienen madurez, por lo que tenemos la confianza de poder sacar la serie”, afirmó Villatoro.

De acuerdo con Amarini Villatoro, su equipo ha entrenado muy bien, dándole énfasis a los trabajos de intensidad y sesiones cortas, donde el trabajo acumulado les da la seguridad de hacer bien las cosas.