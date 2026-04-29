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Amarini Villatoro vive su primera semifinal con el Cartaginés: ’Debemos imponer nuestras condiciones’

Cartaginés recibe al Herediano este sábado en el estadio Fello Meza, en el juego de ida de las semifinales del Torneo Clausura

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Por Juan Diego Villarreal
Media Day de UNAFUT
Amarini Villatoro aseguró que el duelo entre el Cartaginés y el Herediano, por las semifinales del Torneo Clausura 2026, será muy parejo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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