Amarini Villatoro: ‘Ojalá podamos hacer una ‘cartagada’ como la de hace unos años y ser campeones’

El técnico del Cartaginés Amarini Villatoro, aseguró que el clasficar a las semifinales es un premio a la constancia.

Para el entrenador del Club Sport Cartaginés, Amarini Villatoro, la clasificación de su equipo a las semifinales del Torneo Clausura 2026 es un premio al esfuerzo y al trabajo realizado durante toda la temporada.

El estratega, quien se integró en enero de este año al cuadro brumoso, aseguró que cuenta con un equipo maduro y experimentado para enfrentar al Club Sport Herediano en la segunda fase, y que no le temblarán las piernas en la siguiente ronda.

El juego de ida entre brumosos y florenses será el próximo sábado 2 de mayo en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago, a partir de las 8 p. m.

¿Cómo asume la clasificación del Cartaginés a semifinales?

- La clasificación es el premio a la regularidad del torneo. Nosotros, junto a Herediano y Saprissa, fuimos los equipos que nunca salimos de zona de clasificación; siempre estuvimos ahí. Es el premio a esa constancia que nos mantuvo en la parte alta y ante Guadalupe sentenciamos siendo efectivos, con paciencia y mucha jerarquía en un juego difícil, porque el rival no tenía nada que perder.

¿Qué opinión le merece el Herediano como rival?

- Hay que ir paso a paso. Sabemos que la serie contra Herediano será difícil, pero creo que el equipo tiene capacidad para competir. Puede ser que no seamos favoritos, pero en la fase final cambia todo. Tengo un grupo maduro, con experiencia en liguilla, y contamos con un equipo para competir.

¿Cómo afrontar la serie ante Herediano?

- Tenemos jugadores con mucha experiencia y madurez, que no les tiemblan las piernas en estos partidos; ni a mí tampoco. Ojalá podamos hacer una ‘cartagada’ como la de hace unos años y ser campeones. Ojalá después se diga que otros equipos hicieron una ‘cartagada’ y se quedaron fuera.

¿Cómo puede describir el apoyo de la afición que llenó el estadio rival?

- La gente que llegó a apoyarnos merece una mención aparte. Nos hizo sentir como locales, nos acompañó en todo momento y confió en nosotros. Ahora los invitamos a la semifinal; esperamos que nos vuelvan a acompañar como lo hicieron hoy. Lo hablamos en el camerino: queríamos quedarles bien a los aficionados que estuvieron con nosotros.

¿Cómo describe el momento que vivió el delantero Ricardo Márquez?

- Ricardo venía luchando por su gol y qué bueno que hoy pudo anotar. Se lo merecía. El grupo está muy contento porque es un muchacho muy integrado; somos un equipo muy unido y en los momentos difíciles siempre hubo apoyo entre todos.

Muchos creían que el Cartaginés podía ‘jalarse una cartagada’. ¿Cómo lidió con eso?

- Viendo un poco la historia del equipo y de la provincia, uno entiende la palabra “cartagada” como un acontecimiento histórico. Ojalá podamos hacer otra como la de hace un par de años, cuando el equipo fue campeón; esa sería la mejor. Vi a la prensa esta semana muy pendiente de nosotros, igual que la afición de otros equipos, y creo que nos dieron mucha importancia.