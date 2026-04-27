Puro Deporte

Amarini Villatoro: ‘Ojalá podamos hacer una ‘cartagada’ como la de hace unos años y ser campeones’

El técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, confiesa que ni a él ni a sus jugadores les temblarán las piernas al enfrentar al Herediano

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Por Juan Diego Villarreal
Guadalupe vs. Cartaginés
El técnico del Cartaginés Amarini Villatoro, aseguró que el clasficar a las semifinales es un premio a la constancia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Amarini VillatoroTécnico del CartaginésHeredianoSemifinales del Torneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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