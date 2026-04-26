Guadalupe FC vs. Cartaginés: estos dos canales transmitirán el duelo que tiene en vilo a Alajuelense

El Club Sport Cartaginés se jugará a las 4 p. m. de este domingo su clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2026 en la última fecha, cuando visite al ya descendido Guadalupe FC.

Los brumosos, bajo el mando del técnico guatemalteco Amarini Villatoro, llegan a la jornada 18 con todo a su favor para dejar fuera de la segunda ronda del torneo al campeón Alajuelense.

A pesar de las lesiones y algunas situaciones arbitrales polémicas, el cuadro de la Vieja Metrópoli se ha sostenido en zona de clasificación y depende de sí mismo para dar el paso a la fiesta grande del balompié costarricense.

El Cartaginés se juega su clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2026, ante un Guadalupe FC que ya no tiene nada que perder. (Mayela Lopez/Mayela López)

¿En qué canales y a qué hora puede ver el duelo entre guadalupanos y brumosos?

El partido entre Guadalupe vs. Cartaginés, que se jugará este domingo a las 4 p. m., en el estadio José Joaquín Colleya Fonseca de Guadalupe, se podrá ver en simultáneo por los canales FUTV y Teletica Canal 7.

¿Cómo se clasifica el Cartaginés a las semifinales?

Los blanquiazules llegan a la última fecha del campeonato con 29 puntos, mientras que Alajuelense tiene 26. Por lo tanto, un triunfo o un empate les asegura la clasificación sin depender del resultado entre Alajuelense y Liberia, que jugarán a las 4 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

Si los brumosos pierden ante los guadalupanos, necesitarán que los manudos no derroten a los liberianos, es decir, que empaten o pierdan.

¿Cuál resultado deja al Cartaginés fuera de las semifinales?

Si los dirigidos por Amarini Villatoro pierden en su visita al Colleya Fonseca y Alajuelense gana, quedarían fuera de las semifinales por diferencia de gol. Ambos equipos tendrían 29 puntos, pero la Liga cuenta actualmente con un +9, mientras que Cartaginés tiene +1.

¿Cómo llega Guadalupe FC?

Los guadalupanos sellaron su descenso a la segunda división el miércoles pasado, tras ser goleados 5-0 por el Deportivo Saprissa. Solo una temporada estuvieron en la máxima categoría.

¿Cómo llega Cartaginés?

Los blanquiazules vencieron 2-1 a San Carlos y continúan dependiendo de sus propios resultados para avanzar a las semifinales.

¿Cuáles serán los árbitros del partido Guadalupe FC vs. Cartaginés?

El árbitro central será David Gómez, asistido por Luis Granados y Marvin Meza. Cuarto árbitro: Cristopher Ramírez. Árbitro VAR: Benjamín Pineda. AVAR: Anthony Bravo.

¿Cuál es el precio de los boletos para presenciar el partido Guadalupe vs. Cartaginés?

La entrada general tiene un precio de ₡6.000 y se puede adquirir en smartickets.net y en las boleterías del estadio José Joaquín Colleya Fonseca