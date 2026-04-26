Guadalupe FC vs. Cartaginés: estos dos canales transmitirán el duelo que tiene en vilo a Alajuelense

El Cartaginés se juega su boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2026, frente al descendido Guadalupe FC

Por Juan Diego Villarreal
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    El Club Sport Cartaginés se jugará a las 4 p. m. de este domingo su clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2026 en la última fecha, cuando visite al ya descendido Guadalupe FC.








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    Juan Diego Villarreal

    Juan Diego Villarreal

    Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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