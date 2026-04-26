Amarini Villatoro no se guarda nada para buscar la clasificación del Cartaginés a semifinales

El entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, espera clasificar al Cartaginés a las semifinales del Torneo Clausura 2026.

El entrenador del Cartaginés, Amarini Villatoro, no se guardó nada y envió a la cancha un equipo sólido y experimentado para enfrentar este domingo a Guadalupe FC, por la última fecha del Torneo Clausura 2026.

Los brumosos deben ganar o, al menos, empatar ante los guadalupanos para asegurar su clasificación a las semifinales del certamen.

El cuadro blanquiazul recuperó a su capitán, Cristopher Núñez, quien no jugó ante San Carlos (2-1) por acumulación de tarjetas amarillas.

El Cartaginés alinea con Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Fernán Faerron, Carlos Barahona, Suhander Zúñiga, Luis Flores, Douglas López, Claudio Montero, Cristian Núñez, Juan Carlos Gaete y Elián Lanfranchi.

En la banca quedaron Christopher Moya, Marcelo Hernández, Rándall Cordero, Diego González, Dariel Castrillo, Bernal Alfaro, Geancarlo Castro, José Mora, Leonardo Alfaro y Ricardo Márquez.