Puro Deporte

Amarini Villatoro no se guarda nada para buscar la clasificación del Cartaginés a semifinales

El Cartaginés recuperó a su figura y capitán, para el trascendental compromiso ante Guadalupe

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Por Juan Diego Villarreal
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
El entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, espera clasificar al Cartaginés a las semifinales del Torneo Clausura 2026. (Mayela Lopez/Mayela López)







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Torneo Clausura 2026Guadalupe FCCartaginés
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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