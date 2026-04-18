Amarini Villatoro no se queda callado y explota contra el arbitraje y el VAR: ‘Es demasiado’

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, asegura no entender qué sucede en el arbitraje costarricense, ante la toma de malas decisiones.

El técnico guatemalteco del Club Sport Cartaginés, Amarini Villatoro, dejó de lado su tono conciliador y denunció lo que considera una injusticia contra su equipo, tras la derrota 1-0 ante Municipal Liberia.

Los brumosos apuntaron nuevamente a la labor arbitral, en esta ocasión la del central Steven Madrigal, así como a las decisiones del VAR, las cuales consideran que han perjudicado al conjunto de la Vieja Metrópoli.

Ante Herediano, los blanquiazules censuraron el arbitraje de Adrián Chinchilla por no sancionar un penal de Getsel Montes sobre Elian Lanfranchi y por no validar un gol de Douglas López tras un centro de Fernán Faerron. La Comisión de Arbitraje respaldó las decisiones tomadas en ambos casos.

Mientras tanto, frente a los liberianos, consideraron que no hubo falta en el área del arquero Kevin Briceño sobre el lateral Johan Paul Ruiz, por lo que Steven Madrigal no debió sancionar el penal que posteriormente convirtió el mexicano Erick “Cubo” Torres para sentenciar el juego.

Con la derrota, el cuadro blanquiazul cayó a la cuarta posición del Torneo Clausura 2026, al quedarse con 26 puntos, superado por los liberianos, que alcanzaron 27 unidades e igualaron al Deportivo Saprissa. Sin embargo, los morados cuentan con un +7 en el gol diferencia, mientras que los pamperos tienen -1.

“Es difícil hablar del arbitraje. Parece que nos tienen señalados, es demasiado. Es muy complicado. El cuarto árbitro me informa que le sacaron tarjeta a Cristopher Núñez en la riña; ya tenía cuatro amarillas, acumula cinco y lo perdemos para el próximo juego, lo que deja mucho que pensar”, expresó Villatoro.

El estratega chapín se mostró indignado por lo que vive en el fútbol costarricense y aseguró que hay situaciones que no comprende.

“Siempre trato de consultar con gente de afuera y no entienden cómo, teniendo una herramienta tan preciada y avanzada, se equivoquen tanto. Es increíble lo del partido pasado (ante Herediano). Fue más penal este que el de Elian Lanfranchi. ¡No! Es increíble, y después salen y respaldan las decisiones”, manifestó.

Amarini Villatoro contra las injusticias

Para el entrenador blanquiazul, que los árbitros se equivoquen es normal; sin embargo, lo que sucede con el VAR en Costa Rica le genera muchas dudas.

“Somos seres humanos, el árbitro es un ser humano y se equivoca. Lo que pasa es que queremos hacer creer a la prensa y al aficionado que los árbitros no cometen errores. Solo en esta parte del mundo no se equivocan. Son seres humanos y puede pasar, pero como club estamos indignados. Parece que se está manejando algo fuera de lugar. Hace pensar mal y todo el mundo lo está viendo”, agregó.

El técnico considera que los yerros son muy puntuales y que se está enviando un mensaje negativo en el fútbol.

“No tengo nada contra Liberia ni contra Herediano. No es contra los árbitros, voy contra la injusticia. Son errores muy marcados, pero lo que más lamento y me pone muy triste es que quieran justificar cosas que la gente está viendo. Los analistas y exárbitros lo señalan. Está muy mal, son errores puntuales. Esto está provocando que unos equipos peleen finales y otros no. Sin embargo, vamos a seguir adelante, contra todo”, añadió.

En cuanto a la derrota ante Liberia, Villatoro lamentó la falta de contundencia en el segundo tiempo, que pudo cambiar la historia del compromiso.

“Enfrentamos a un rival que está en un gran momento, muy certero de cara al gol. Sabíamos lo peligrosos que son en las transiciones y en los balones al espacio, y creo que sufrimos con su intensidad. En la segunda parte mejoramos, pero no es culpa del árbitro que nosotros no tengamos efectividad”, concluyó.