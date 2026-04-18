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Amarini Villatoro no se queda callado y explota contra el arbitraje y el VAR: ‘Es demasiado’

El entrenador del Cartaginés, Amarini Villatoro, no se contuvo y arremetió contra el arbitraje

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Por Juan Diego Villarreal
Amarini Villatoro Entrenador del Cartaginés Torneo Clausura 2026 17 de abril del 2026 Cortesía: Muniicipal Liberia
Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, asegura no entender qué sucede en el arbitraje costarricense, ante la toma de malas decisiones. (Cortesía: Muniicipal Liberia/La Nación)







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Amarini VillatoroCartaginésTorneo Apertura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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