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José Saturnino Cardozo y Liberia van en busca de la hazaña y le ponen más presión a Alajuelense

El Municipal Liberia triunfó ante Cartaginés y se mantiene firme en zona de clasificación a dos partidos para finalizar la fase regular

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Por Juan Diego Villarreal
Liberia vs. Cartagines Torneo Clausura 2026 17 de abril del 2026 Cortesía: Municipal Liberia
Adrián Chévez celebra el gol de la victoria con el mexicano Erick 'Cubo' Torres, Liberia derrotó 1-0 al Cartaginés (Cortesía; Municpal Li/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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