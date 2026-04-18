José Saturnino Cardozo y Liberia van en busca de la hazaña y le ponen más presión a Alajuelense

Adrián Chévez celebra el gol de la victoria con el mexicano Erick 'Cubo' Torres, Liberia derrotó 1-0 al Cartaginés

El Municipal Liberia, en un resurgimiento inesperado tras un arranque para el olvido en el Torneo Clausura 2026, está muy cerca de una proeza tras derrotar 1-0 al Cartaginés en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

Los pamperos, con una gran victoria, saltaron al tercer lugar del certamen, dejando atrás a los brumosos y perfilándose hacia una nueva clasificación a la fase de semifinales, cuando le restan los duelos ante Sporting de visita y contra Alajulense en la casa pampera.

El cuadro guanacasteco llegó a 27 puntos, los mismos que el Deportivo Saprissa, mientras que Cartaginés se quedó con 26 unidades en la cuarta casilla. Por su parte, Alajuelense acumula 22 puntos y queda muy comprometido en su afán de clasificar a la siguiente fase del campeonato, cuando disputará el clásico el próximo domingo.

El Club Sport Herediano se mantiene como líder del torneo con 31 puntos, a la espera de su partido de este sábado frente a San Carlos, a las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Sin duda, el partido de la jornada será el clásico entre Alajuelense y Saprissa, este domingo a las 5 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los morados deben ganar o al menos empatar para mantenerse en la segunda casilla, a la caza del Team florense. Por su parte, los manudos, con sus 22 unidades, no tienen otro camino que ganar para seguir con opciones en las últimas dos jornadas.

Un triunfo rojinegro no solo los acercaría a Liberia, sino también a Cartaginés, que sumó su segunda derrota consecutiva tras caer 1-2 en casa ante Herediano.

El mexicano Joaquín Alonso Hernández, disputa el balón con el defensior brumoso Fernán Faerron (Cortesía: Municipal Liberia/La Nación)

Liberia con todo

Los dirigidos por el paraguayo José Saturnino Cardozo vienen en franca recuperación, con siete victorias en los últimos ocho partidos y manteniendo su invicto reciente, en una reacción que pocos esperaban, pero que los tiene cerca de la hazaña de clasificar.

El compromiso fue muy disputado por ambos equipos, pero desde la primera parte los pamperos llevaron la iniciativa, buscando constantemente el marco del arquero Kevin Briceño.

Sebastián Padilla y los mexicanos Erick “Cubo” Torres y Joaquín Alonso Hernández fueron piezas clave en el esquema del estratega guaraní, quien vivió intensamente un compromiso vital para pelear la clasificación.

Cerca del cierre del primer tiempo llegó la acción más polémica del partido, cuando el lateral John Jairo Ruiz, en una gran jugada individual, ingresó al área, donde hubo un contacto con el guardameta Briceño.

El árbitro Steven Madrigal, en primera instancia, decretó penal y, tras conversar con el VAR, liderado por Anthony Bravo y el AVAR Rigo Prendas, confirmó su decisión.

El encargado de ejecutar fue Erick “Cubo” Torres, quien anotó el 1-0 al minuto 37, pese al esfuerzo de Briceño.

En la segunda parte, los brumosos intentaron igualar el marcador, mientras que los liberianos, aprovechando la velocidad por las bandas, buscaron sentenciar el encuentro sin éxito.

En los minutos finales, los jugadores de Cartaginés perdieron la compostura y comenzaron a cortar el juego con faltas.

Tras el pitazo final de Steven Madrigal, se desató un conato de bronca: el recién ingresado Yael López lanzó algunos golpes en medio de un tumulto, por lo que fue expulsado tras ver la tarjeta roja entre empujones y reclamos.