Liberia da noticia sobre el futuro de José Saturnino Cardozo

Wílder Eusse, presidente del Municipal Liberia, dio a conocer este jueves, en una entrevista con La Nación, una noticia sobre el futuro del entrenador del club, José Saturnino Cardozo.

El jerarca enfatizó que, ante la ola de rumores sobre un posible interés de equipos nacionales e internacionales en Cardozo, por ahora solo puede adelantar que la renovación del técnico está muy encaminada.

Liberia, con Cardozo como entrenador, logró clasificar a las semifinales el campeonato pasado; además, en el actual torneo, a falta de tres fechas, se mantiene entre los cuatro primeros de la tabla. Por otra parte, el equipo está en la pelea por alcanzar un cupo a la Copa Centroamericana en el siguiente semestre.

“Él debería seguir, sin importar si el objetivo se cumple o no. Él es la cabeza de nuestro proyecto. La negociación de la renovación la llevo yo; estamos en temas importantes, pero lo resolvemos de aquí al martes. Estamos en un 80% de que continúe. Él es consciente de lo que le podemos dar y está muy feliz acá”, manifestó Eusse.

El presidente detalló que la semana pasada sostuvo una reunión virtual con Cardozo, con el fin de avanzar en los puntos específicos que el estratega solicita.

Sobre el posible interés de otras instituciones en el técnico paraguayo, el presidente liberiano fue enfático en que es normal que se generen este tipo de comentarios en el ambiente, ya que Liberia está realizando un gran trabajo.

“Esto pasa siempre cuando un club tiene buenos resultados: siempre se le tiran pedradas al mejor árbol. Esto demuestra que trabajamos bien. Yo he hablado con el profe y la renovación va por buen camino. Queremos terminar algunos detalles, porque la posibilidad de ir a la Centroamericana nos permite pensar en otros objetivos”, sentenció.

El dirigente señaló que, de cara a la temporada 2026-2027, el equipo de Liberia ya comenzó a moverse en el mercado de fichajes y tiene a cuatro jugadores firmados, cuyos nombres prefiere no revelar todavía, ya que se encuentran en competencia.