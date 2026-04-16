Fútbol

Liberia da noticia sobre el futuro de José Saturnino Cardozo

José Saturnino Cardozo termina contrato con Liberia este torneo. ¿Qué pasará con el DT de moda del fútbol costarricense?

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Por Esteban Valverde
Cartaginés vs. Liberia
José Saturnino Cardozo ya disputó unas semifinales como entrenador de Liberia, ahora busca llegar a su segunda instancia final. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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