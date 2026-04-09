Puro Deporte

José Saturnino Cardozo está avisado: una de sus figuras termina contrato y no ha sido renovada

El futbolista aseguró que algunos clubes se le han acercado para conocer su situación

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Por Milton Montenegro

En el Municipal Liberia están más que avisados. José Saturnino Cardozo, técnico del equipo, lo ha dicho en varias ocasiones: la dirigencia del club no le ha hablado de renovación.








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LiberiaJoaquín Alonso HernándezJosé Saturnino Cardozo
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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