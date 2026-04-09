José Saturnino Cardozo está avisado: una de sus figuras termina contrato y no ha sido renovada

En el Municipal Liberia están más que avisados. José Saturnino Cardozo, técnico del equipo, lo ha dicho en varias ocasiones: la dirigencia del club no le ha hablado de renovación.

En la misma situación está una de las figuras de la institución, quien no solo aseguró que finaliza contrato, sino que otros clubes se le han acercado preguntando por su situación.

“He tenido acercamientos, pero nada concreto, nada seguro. Mis deseos serían quedarme en Liberia, más que todo por la familia, para conservar una estabilidad, pero aquí tampoco he recibido nada. Pienso que debo esperar”, dijo Joaquín Alonso Hernández en declaraciones que facilitó el departamento de prensa de Liberia.

Joaquín Alonso, quien ha participado en 11 de los 14 partidos con Liberia, ha jugado 594 minutos, ha marcado dos goles y tres asistencias, termina contrato en junio con los pamperos.

“Quiero concentrarme en el equipo, en el cierre del torneo y lo demás vendrá después. Si uno hace las cosas por el bien del equipo, todo va a llegar. Hay que esperar, estoy tranquilo de que haya clubes interesados, que quieran mis servicios por el jugador que soy”, mencionó Hernández.

Joaquín insistió en que lo fundamental es tratar de que Liberia se meta en las semifinales y está anuente a darle la primera opción a Liberia.

“Sí, la verdad que sí, y de mi parte trato de darlo todo en la cancha”, señaló Hernández.

Joaquín Alonso Hernández dice que Liberia no le ha presentado una oferta. Termina contrato en junio. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Joaquín añadió que, en el torneo nacional, se ha topado con grandes jugadores a nivel físico y en sus cualidades como profesionales.

“Vamos por buen camino, este año que he estado aquí se rompieron varias cosas, como no ganarle de visita a un grande, y vamos por la línea correcta de no dejar de competir”, aseguró Alonso.

Hernández consideró que en este inicio del torneo dejaron de hacer cosas que efectuaron en el certamen pasado: aprovechar todos los buenos momentos futbolísticos, volver a las bases y culminar las opciones de gol.

“El cierre va a ser complicado, pero vamos por buen camino y será un final complicado, la segunda vuelta aún no finaliza”, opinó Hernández.