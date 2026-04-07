José Saturnino Cardozo avisa al Saprissa: ‘No es un partido de copa, es de liga’

José Saturnino Cardozo tiene plena confianza en su equpo, el Municipal Liberia, para enfrentar al Saprissa el próximo domingo.

Para el técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, la goleada recibida por el Deportivo Saprissa en las semifinales del Torneo de Copa (5-1) fue un golpe duro, máxime porque su deseo era disputar la final en casa, el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, donde precisamente se jugará el próximo 15 de abril.

No obstante, el entrenador del Municipal Liberia aseguró que el nuevo enfrentamiento ante Saprissa, este domingo 12 de abril, a las 3 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, será muy diferente debido a las circunstancias que rodearon aquel compromiso.

Después de golear 5-1 a San Carlos el lunes y llegar a 21 puntos, desplazando a Alajuelense del cuarto puesto y de la zona de clasificación, lograr un resultado positivo en la casa morada es imperativo para mantener vivas las opciones de avanzar a las semifinales por segundo torneo consecutivo.

“Estamos en la zona donde queremos estar siempre. Hay equipos fuertes frente a nosotros, pero vamos paso a paso, con la humildad que caracteriza al grupo y con los pies en la tierra. Podemos complicar a cualquier equipo y debemos creer en nuestras posibilidades”, comentó Cardozo.

El técnico guaraní indicó que, tras la dolorosa derrota, realizaron un análisis del resultado con su cuerpo técnico y, aunque fue un marcador contundente, saben qued pueden dar pelea a cualquier rival.

“El partido anterior en el estadio Ricardo Saprissa fue diferente al que vamos a enfrentar. Por los minutos Sub-21, donde tuvimos que incluir a los chicos, fue un juego distinto. Jugar en ese escenario no es fácil y lo entiendo. Ese día no jugamos bien y hay que reconocerlo”, aseguró.

Para José Saturnino Cardozo, lo importante es que cuenta con un plantel de sacó la cara en los momentos determinantes del campeonato.

“Tenemos un equipo que puede pelearle a cualquiera. Contamos con jugadores de experiencia que sí podrán jugar y marcar diferencia. No será un partido de Copa, es la Liga. Este es un grupo de guerreros y vamos a dar lo mejor, con los pies en la tierra y la humildad que caracteriza a este grupo”, enfatizó.

Los liberianos tienen cuatro finales por delante para cerrar la fase de clasificación. Luego de enfrentar a Saprissa este domingo,en el estadio Ricardo Saprissa, recibirán a Cartaginés, visitarán a Sporting y cerrarán la fase regular ante Alajuelense.

“Vamos a seguir trabajando. Nadie pensaba que el equipo iba a reaccionar, pero estos chicos están comprometidos. Veníamos golpeados, pero estamos en la zona donde queremos estar y deseamos continuar ahí. Lo importante es que dependemos de nosotros y lucharemos por nuestro objetivo”, concluyó Cardozo.