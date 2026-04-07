José Saturnino Cardozo y Liberia dejan a Alajuelense fuera de zona de clasificación

Erick 'Cubo' Torres marcó doblete ante San Carlos y llegó a seis goles en el Torneo Clausura 2026.

El Torneo Clausura 2026 se puso al rojo vivo con la goleada de 5-1 que le propinó el Municipal Liberia a San Carlos, en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, con la cual despojó a Liga Deportiva Alajuelense del cuarto lugar y saca a los manudos de la zona de clasificación.

Los pamperos, dirigidos por el paraguayo José Saturnino Cardozo, dominaron el compromiso y, con mayor contundencia, sacaron un resultado que les permite meterse entre los cuatro mejores equipos del campeonato, cuando solo faltan cuatro compromisos para que finalice la etapa de clasificación.

El doblete del delantero mexicano Erick Cubo Torres encarriló una victoria importantísima, pues los liberianos suman 21 puntos, dejando a los manudos con 19, tras el insípido empate del domingo 1-1 frente a Guadalupe FC en el estadio Alejandro Morera.

Mientras tanto, el Club Sport Herediano es el líder con 28 unidades, el Deportivo Saprissa tiene 27 y el Cartaginés 26.

No obstante, los liberianos, que dieron una gran exhibición en su estadio, tienen un cierre de campeonato complicado, al enfrentar a tres de los cuatro equipos que están en la franca lucha por la clasificación.

El sancarleño José David Sánchez disputa el balon con John Paul Ruiz (der.), quien anotó el cuarto gol de Liberia (Fotografía: San Carlos /La Nación)

El próximo domingo, los pamperos se medirán al Deportivo Saprissa, a las 3 p. m., en el estadio Ricardo Saprissa. Posteriormente, recibirán al Cartaginés, visitarán a Sporting y cerrarán la fase regular ante la Liga.

En el primer semestre del 2026, los guanacastecos no han perdido ante los rojinegros, en enfrentamientos por el Clausura 2026 y el Torneo de Copa, donde los dirigidos por el “Diablo Mayor” eliminaron a los bicampeones de Copa.

Los erizos y actuales campeones nacionales ahora dependen de un traspié de los aurinegros y no tendrán otro camino que ganar los duelos que les restan

Este sábado 11 de abril visitan a Sporting FC a las 8 p. m. en el estadio Puente Piedra; luego reciben al Deportivo Saprissa en el estadio Morera Soto. Después serán casa ante Puntarenas FC y, finalmente, visitarán a Liberia.

Por su parte, San Carlos no solo pierde terreno en su lucha por alcanzar la segunda fase del certamen, sino que además el domingo se enfrentará a Guadalupe FC con solo seis puntos de ventaja en la tabla acumulada. Una derrota norteña pondría en serios aprietos a los dirigidos por Wálter Paté Centeno.

El liberiano Abner Hubson anotó ante San Carlos y provocó un penal, en la goleada de 5-1 ante San Carlos. (Fotografía: Municipal Liberia/La Nación)

Goleada liberiana

Los pamperos dominaron el compromiso y, a los 21 minutos, Abner Hubson aprovechó un balón filtrado y remató ante el guardameta salvadoreño Mario González. El balón salió desviado, pero el mexicano Cubo Torres, en el segundo palo, anotó el tanto de la ventaja para los pamperos.

Sin embargo, el cierre de la primera parte fue trepidante, con un gol anulado por el VAR al sancarleño Brian Martínez al minuto 37, aunque de inmediato el panameño Jorman Aguilar logró marcar la paridad 1-1 al minuto 39.

Cuando el juego parecía irse al descanso con la igualdad, un penal del cubano Yoser Piedra contra Abner Hubson fue sancionado por el árbitro Cristopher Ramírez, luego de ser analizado por el VAR. Además, el silbatero expulsó al cubano Piedra.

Llegó a cobrar el Cubo Torres y, engañando al arquero González, anotó el 2-1 al minuto 45. Para el artillero azteca fue su sexto gol en la campaña.

Cristian Gamboa, figura en la Copa del Mundo de Brasil 2014 recibió un homenaje del Municipal Liberia, el equipo de sus amores. (Fotografía: Municipal Liberia/La Nación)

Antes de que concluyera la primera parte, los guanacastecos aumentaron la cuenta cuando Joaquín Alonso Hernández aprovechó un saque largo del meta Antony Monreal y sirvió a Abner Hubson, quien se adelantó a Geancarlo Agüero para anotar el 3-1 para los locales al minuto 45+3.

En la segunda parte, la tónica fue la misma y, al minuto 58, John Paul Ruiz, tras una gran corrida por la banda izquierda, anotó el 4-1.

El dominio de los liberianos fue asfixiante y, al minuto 62, Joaquín Alonso Hernández marcó el 5-1, tras una combinación con el Cubo Torres para redondear la goleada.