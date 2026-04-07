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José Saturnino Cardozo y Liberia dejan a Alajuelense fuera de zona de clasificación

El Municipal Liberia goleó a San Carlos y se ubica en el cuarto lugar del Torneo Clausura 2026, desplazando a Alajuelense

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Por Juan Diego Villarreal
Municipal Liberia vs. San Carlos Torneo Clausura 2026 Erick Cubo Torres 6 de marzo del 2026 Fotografía: Municipal Liberia
Erick 'Cubo' Torres marcó doblete ante San Carlos y llegó a seis goles en el Torneo Clausura 2026. (Fotografia: Municipal Liberia/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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