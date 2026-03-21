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José Saturnino Cardozo se cotiza en Costa Rica y se le abren posibilidades en Suramérica

Dirigencia del Municipal Liberia aún no negocia con el técnico José Saturnino Cardozo, pero desea que se quede en el club

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Por Juan Diego Villarreal
Heredia vs Liberia
José Saturnino Cardozo suma su tercer torneo con el Municipal Liberia, al cual clasificó a las semifinales el certamen anterior. (Mayela López/Mayela López)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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