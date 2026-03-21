José Saturnino Cardozo se cotiza en Costa Rica y se le abren posibilidades en Suramérica

José Saturnino Cardozo suma su tercer torneo con el Municipal Liberia, al cual clasificó a las semifinales el certamen anterior.

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo vence su contrato con el Municipal Liberia en mayo próximo y, de momento, la dirigencia analiza la continuidad del estratega.

Jesús Mejía, gerente general del conjunto pampero, aseguró a Tigo Sports que entienden que el “Diablo Mayor” del Toluca se ha cotizado en su paso por Costa Rica, pero por ahora están concentrados en el cierre de la temporada.

La posibilidad latente de volver a clasificar a las semifinales del campeonato local y de disputar la semifinal del Torneo de Copa ante el Deportivo Saprissa son, por ahora, la prioridad para la directiva pampera, que tiene muy claro cuál es el paso a seguir en el caso de Cardozo.

“Estamos pensando en el presente. Esa es la realidad. Tenemos un contrato vigente y por eso es que nos estamos guiando. En su momento respectivo, realizaremos las evaluaciones para conocer la posibilidad de continuar con el profe Cardozo”, explicó Mejía.

El dirigente recalcó el buen trabajo que viene realizando José Saturnino con el club y también su incidencia en los jóvenes; de ahí el análisis exhaustivo que vienen haciendo de la labor del guaraní.

“Para nosotros sería un lujo tenerlo en nuestro proyecto, porque con él hemos logrado muchos resultados importantes. Darle oportunidades a los chicos de liga menor, clasificar a las semifinales después de 16 años y seguir peleando por la clasificación es muy importante. Ojalá al profe lo podamos dejar acá por mucho tiempo”, indicó Mejía.

No obstante, el gerente pampero afirmó que, ante el buen rendimiento de Cardozo, equipos en el extranjero han puesto su mirada en él, aunque no descarta su continuidad en Costa Rica.

“El profe está cotizado porque es un gran entrenador, un técnico que ha dado resultados en nuestro club. Muchos equipos querrán tenerlo, pero nosotros tenemos la prioridad y, en el momento adecuado, tomaremos las decisiones para que pueda seguir con nosotros”, manifestó Mejía.

Por su parte, el técnico José Saturnino Cardozo aceptó que lo han buscado de otras latitudes, pero no descarta continuar en nuestro país.

“Tengo ofertas para ir a Suramérica,que en este momento no están en mi cabeza para no desconcentrarme en caso de que alguna pueda concretarse. Primero quiero terminar mi contrato con Liberia. Desde que llegué tengo una buena vibra con los jugadores, la afición, y soy feliz en Liberia”, indicó Cardozo.