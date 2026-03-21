José Saturnino Cardozo habla de su futuro en Costa Rica y acepta que tiene ofertas del exterior

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo no pudo ocultar su felicidad por la victoria como visitante 0-1 frente al Puntarenas FC, resultado que mete de lleno en la pelea por un boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2026 al Municial Liberia.

Además, el próximo miércoles recibirán a Saprissa por las semifinales del Torneo de Copa en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, por lo que confía en poder llegar a la final y disputar su primer cetro en Costa Rica.

Sin embargo, la gran interrogante es si el Diablo Mayor continuará dirigiendo en Costa Rica o buscará nuevos aires, debido a que su contrato con los pamperos finaliza en mayo próximo.

“Siempre digo que todo tiene su tiempo. No hemos tenido acercamiento por parte de la directiva. Nosotros estamos apostando muy fuerte a este torneo, en poder levantar al equipo tras un arranque complicado. Hablaremos después; ellos (la dirigencia liberiana), cuando termine el contrato”, aseguró Cardozo.

José Saturnino también afirmó que está anuente a escuchar a los pamperos y conocer cuáles son sus objetivos, pero de momento no hay ningún acercamiento con la directiva guanacasteca.

“Mi contrato termina en mayo o junio. Ya veremos con ellos qué buscan, qué pretenden, qué ven a futuro. Seguro harán una evaluación de lo que hemos hecho. Terminando el torneo veremos qué pasa. Presentaremos el informe de nuestro trabajo y analizaremos todo”, agregó Cardozo.

El estratega guaraní recordó que, cuando se sentó a conversar con la dirigencia del Municipal Liberia, le pidieron trabajar con los jóvenes y darles oportunidad en la Primera División, misión que siente haber cumplido a cabalidad.

“Tengo ofertas para ir a Suramérica, que en este momento no están en mi cabeza para no desconcentrarme en caso de que alguna pueda concretarse. Primero quiero terminar mi contrato con Liberia, donde estoy contento, feliz. Desde que llegué tengo una buena vibra con los jugadores, la afición, y soy feliz en Liberia”, indicó Cardozo.

El estratega suramericano añadió: “No porque me llamen me voy a ir. Soy serio al tomar decisiones. Aquí en Liberia, cuando terminemos, veremos qué pasa. Nuestra ilusión es entrar a la liguilla, volver a competir y clasificar a la final del Torneo de Copa. Soy feliz en Liberia”.