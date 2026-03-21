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José Saturnino Cardozo habla de su futuro en Costa Rica y acepta que tiene ofertas del exterior

El paraguayo José Saturnino Cardozo tiene contrato hasta mayo en Costa Rica

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Por Juan Diego Villarreal
Heredia vs Liberia
El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo aseguró que es feliz en el Municipal Liberia. (Mayela López/Mayela López)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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