José Saturnino Cardozo recibe un gran regalo en su cumpleaños: Liberia gana y presiona a Alajuelense

El Municipal Liberia derrotó 0-1 de visita al Puntarenas FC y se metió de lleno en la pelea por clasificar a las semifinales.

¡Qué mejor regalo pudo tener el técnico paraguayo José Saturnino Cardozo! El jueves cumplió 55 años.

Su equipo ganó, se mete en la pelea por volver a semifinales, presiona a Alajuelense en la parte alta del certamen y los aficionados del Municipal Liberia le cantaron el clásico “Feliz Cumpleaños” en el estadio Miguel “Lito” Pérez al finalizar el compromiso.

La ilusión de volver a meterse en las semifinales del Torneo Clausura 2026 renació para el cuadro pampero, que este viernes venció 0-1 a domicilio al Puntarenas FC, en el estadio Miguel “Lito” Pérez.

Los liberianos, con su victoria, llegaron a 18 puntos, empatando a Liga Deportiva Alajuelense en la cuarta casilla del certamen. Los manudos superan a los pamperos por diferencia de goles, al tener +5, mientras que los liberianos registran -2.

Eso sí, los manudos no tienen margen de error este sábado cuando visiten al Herediano en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, ya que ambos clubes podrían quedar con la misma cantidad de puntos y partidos.

Cabe resaltar que Liberia y Alajuelense se enfrentarán en la última fecha de la fase regular del Clausura 2026, en el estadio Edgardo Baltodano, en un partido que podría ser decisivo.

Además, el buen momento de los liberianos también los motiva de cara a medirse ante Saprissa en las semifinales del Torneo de Copa, cuando reciban a los morados este miércoles 25 de marzo.

Por su parte, el Puntarenas FC poco a poco pierde sus oportunidades de pelear por un puesto en la segunda ronda, al sumar solo un punto de los últimos nueve posibles en sus tres compromisos más recientes.

Los chuchequeros, a pesar de tener el dominio del balón, no encontraron el camino al marco del portero mexicano Antony Monreal, quien tampoco fue exigido a lo largo del compromiso.

La única anotación de los visitantes llegó al minuto 9, cuando un tiro libre cobrado por Yoserth Hernández fue desviado contra su propio marco por el lateral Ignacio Gómez.

El conjunto porteño lo intentó una y otra vez, pero no tuvo la claridad necesaria para encontrar la paridad. A su delantero paraguayo Reno Carballo le sobró entrega, pero le faltó eficacia frente al marco rival.