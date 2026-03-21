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José Saturnino Cardozo recibe un gran regalo en su cumpleaños: Liberia gana y presiona a Alajuelense

El Municipal Liberia sumó su tercer triunfo consecutivo y se mete de lleno por un boleto a las semifinales

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Por Juan Diego Villarreal
Puntarenas FC vs Liberia Fecha 13 Torneo Clausura 2026 Fecha 13 20 de marzo del 2026 Cortesía: Municipal Liberia
El Municipal Liberia derrotó 0-1 de visita al Puntarenas FC y se metió de lleno en la pelea por clasificar a las semifinales. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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