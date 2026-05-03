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Elías Aguilar le pegó como un 10: vea el gol de Herediano que le cayó a Cartaginés como balde de agua fría

Herediano tomó ventaja ante Cartaginés en el cierre de la primera parte, en el juego de ida de la semifinal del Torneo de Clausura 2026

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Herediano
Elías Aguilar le quitó los ceros al marcador en el partido de ida de la semifinal entre Cartaginés y Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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