Elías Aguilar le pegó como un 10: vea el gol de Herediano que le cayó a Cartaginés como balde de agua fría

Elías Aguilar le quitó los ceros al marcador en el partido de ida de la semifinal entre Cartaginés y Herediano.

El Club Sport Herediano había atacado muy poco en el partido de ida de la semifinal contra Cartaginés, pero cuando lo hizo, de verdad que lo hizo en serio y abrió el marcador en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

La anotación llegó por intermedio del 10, de Elías Aguilar, quien venció a Kevin Briceño en el minuto 45+3, con un remate de zurda que fue un verdadero balde de agua fría para los brumosos.

Todo empezó después de que Keysher Fuller fue a pelear por el balón, un servicio de Haxzel Quirós y el tiro de Elías Aguilar.

En la transmisión de FUTV, el periodista Eduardo Castillo lo resumió así: “Herediano entendiendo que lo que ocupaba era esto, era una, mantener el cero atrás, que adelante le iba a quedar algo y le quedó al 10, que le pegó como un 10, abajo, imposible para Briceño, en la única de Herediano”.

Al acabarse el primer tiempo en la Vieja Metrópoli, el Team se marchó a camerinos con una ventaja de 0-1 ante Cartaginés.