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Laura Ortega se confiesa tras amenazas: revela cómo afectó a Fernán Faerron y lo que más le preocupa del caso

A pocos días de que la creadora de contenido Jazmín Cortez denunciara públicamente el episodio ocurrido durante el partido de semifinal entre florenses y brumosos, Ortega conversó en exclusiva con ‘La Nación’

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Pablo Sanabria
Laura Ortega
Un grupo de aficionados profirió insultos y amenazas contra Laura Ortega y su hija, en un partido que disputaba Fernán Faerron. (Tomada de redes sociales)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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