Latin Grammy 2025: Nominados de Costa Rica, shows de la gala y horarios para ver la premiación

La cantautora costarricense Debi Nova está nominada en una de las categorías del Latin Grammy 2025. El premio de este apartado se entregará en la ceremonia previa a la gala principal.

La fiesta de la música latinoamericana tiene a Costa Rica entre sus grandes invitados. La noche de este jueves 13 de noviembre se celebra la ceremonia de los Latin Grammy 2025 y obras de Debi Nova, el maestro Marvin Camacho y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica están nominadas a los galardones.

La gala se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. En Costa Rica, la transmisión se podrá ver por la señal de Repretel Canal 11, a partir de las 10 p. m., en diferido. Además, la premiación también se podrá ver vía streaming por HBO Max (6 p. m.) y las plataformas de la Academia Latina de la Grabación (7 p. m.).

En caso del sistema de cable será el canal TNT el encargado de emitir todos los pormenores de la velada (7 p. m.). Por su parte, la previa de la ceremonia iniciará a la 1:30 p. m. (se podrá ver por las plataformas de la Academia Latina).

Nominados ticos en los Latin Grammy

La cantautora costarricense Debi Nova está nominada en la categoría mejor canción pop/rock por su tema Tu manera de amar, del disco Todo puede convertirse en canción.

El puertorriqueño Bad Bunny es el artista más nominado a los Latin Grammy 2025. Gracias a su disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' recibió 12 postulaciones a los premios. (Archivo)

En el caso de Marvin Camacho y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, figuran en el apartado mejor composición clásica contemporánea por los movimientos: I Movimiento: La visita, II Movimiento: ritual chamánico, III Movimiento: introspección y IV Movimiento: Federico Alma Gitana; del disco Suite de la verde vida para viola y orquesta sinfónica. Los galardones donde figuran los artistas ticos serán entregados en la ceremonia previa a la gala principal.

Bad Bunny, Karol G, Raphael y más invitados a los Latin Grammy

Para la edición número 26 de los Latin Grammy, el puertorriqueño Bad Bunny es el líder de las nominaciones. El artista, con su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS llega a la ceremonia con 12 menciones, entre ellas grabación del año, álbum del año y canción del año. Detrás del Conejo Malo, en la lista de los más nominados, destacan CA7RIEL & Paco Amoroso y Karol G.

Precisamente, las presentaciones artísticas de la gran noche de la música latina incluyen shows de Bad Bunny, Fuerza Regida, Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar, Aitana, Rauw Alejandro, Morat, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Alejandro Sanz, Grupo Frontera, Carlos Santana, Raphael (quien este 2025 fue nombrado la Persona del Año) y más.

El compositor costarricense Marvin Camacho ya había sido nominado a los Latin Grammy en 2023. Este año compite en la categoría mejor composición clásica contemporánea. (Archivo)

A continuación, un repaso a los nominados en las principales categorías:

Grabación del año

Baile inolvidable (Bad Bunny).

(Bad Bunny). DtMF (Bad Bunny).

(Bad Bunny). El día del amigo (CA7RIEL & Paco Amoroso).

(CA7RIEL & Paco Amoroso). #Tetas (CA7RIEL & Paco Amoroso).

(CA7RIEL & Paco Amoroso). Desastres fabulosos (Jorge Drexler & Conociendo Rusia).

(Jorge Drexler & Conociendo Rusia). Lara (Zoe Gotusso).

(Zoe Gotusso). Si antes te hubiera conocido (Karol G).

(Karol G). Cancionera (Natalia Lafourcade).

(Natalia Lafourcade). Ao Teu Lado (Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória).

(Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória). Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz).

Álbum del año

Cosa nuestra (Rauw Alejandro).

(Rauw Alejandro). DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Bad Bunny).

(Bad Bunny). Papota (CA7RIEL & Paco Amoroso).

(CA7RIEL & Paco Amoroso). Raíces (Gloria Estefan).

(Gloria Estefan). Puñito de Yocahú (Vicente García).

(Vicente García). Al romper la burbuja (Joaquina).

(Joaquina). Cancionera (Natalia Lafourcade).

(Natalia Lafourcade). Palabra De To’s (Seca) (Carín León).

(Seca) (Carín León). Caju (Liniker).

(Liniker). En las nubes - Con mis panas (Elena Rose).

(Elena Rose). ¿Y ahora qué? (Alejandro Sanz).

Canción del año

Baile inolvidable.

Bogotá.

Cancionera.

DtMF.

El día del amigo.

Otra noche de llorar.

Palmeras en el jardín.

Si antes te hubiera conocido.

#Tetas.

Veludo Marrom.

